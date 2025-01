Récord de empleo ‘rural’ juvenil en Castellón con 2.600 ocupados menores de 30 años

El relevo generacional en sectores económicos como la agricultura, la ganadería, el comercio o la hostelería, establecerse como autónomo o aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el teletrabajo para realizar tareas a distancia, es la catapulta que ha abierto los ojos de muchos jóvenes que han visto la posibilidad de quedarse en su pueblo de origen, en el interior de Castellón, y tener allí un medio de vida. En Castellón provincia constan 2.600 menores de 30 años que están afiliados a la Seguridad Social y como su lugar de actividad están registradas localidades de áreas más despobladas y alejadas de la costa.

Así, la estadística refleja cómo la mayoría de esta población juvenil ocupada en comarcas rurales, este es el ranking: l’Alcalatén (994 castellonenses de entre 16 y 29 años con empleo en la zona), Alto Palancia (889), Els Ports (305), Alt Maestrat (258) y le sigue de cerca, el Alto Mijares (255). El Ministerio desagrega también los afiliados por lugar de residencia y, al cruzar datos, casan en la misma línea.

El peso sobre el total, batalla pendiente

Los menores de 30 años que trabajan en zonas rurales de Castellón suponen solo el 7,5% del total de los 34.865 jóvenes ocupados, de entre 16 y 29 años (datos de la última EPA tercer trimestre 2024). Es la cifra más alta en una década pero el porcentaje de jóvenes trabajando en el interior va bajando.

Si ponemos ha vista en hace una década, de 23.530 menores de 30 años, 2.146 estaban empleados en comarcas del interior (el 9%); y en el 2020, hace un lustro, de 28.661, lo hacían 2.438 (el 8%). Como se observa, cada vez son más los jóvenes con empleo en zonas rurales pero la representatividad sobre el porcentaje total ha disminuido en este tiempo.

Una aportación desde el CEEI de emprendedores e innovadores

El CEEI Castellón reúne a los agentes del ecosistema emprendedor en Cirat. / MEDITERRÁNEO

La responsable del Área de Emprendedores y Territorio del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI), Mayca García, reflexionó sobre los factores de este fenómeno demográfico y laboral: «En el interior de Castellón los jóvenes han trabajado normalmente en sectores como la agricultura, ganadería, turismo rural, industria agroalimentaria y construcción. Sin embargo, con el auge del teletrabajo, empiezan a destacar áreas como la tecnología, el desarrollo de software, el diseño gráfico, la educación on line y la consultoría a distancia».

En cuanto a qué está ocurriendo con el relevo generacional en los municipios del interior de Castellón, valoró que «profesiones vinculadas a la agroecología, la ganadería sostenible y actividades turísticas innovadoras son las que más están apostando por permanecer en los pueblos».

La fiscalidad, un incentivo

En su opinión, «para fomentar que los jóvenes se queden en el interior serían necesarios incentivos como reducir impuestos a autónomos y pymes, la conectividad digital y servicios básicos, además de abordar el acceso a la vivienda, que sigue siendo un problema importante». Al respecto, recordó que el CEEI organizó en octubre un evento y se identificaron varios retos: «Aunque hay trabajo en el territorio, el acceso a la vivienda sigue siendo una barrera crítica. Muchos inmuebles están abandonados y sus dueños no quieren o no pueden reformarlas, mientras que la construcción de nuevas es escasa o inexistente. Es una lacra que limita fijar población en estos pueblos». Por ello, se pidió «crear una mesa supracomarcal sobre vivienda, acciones públicas para incentivar el alquiler; y una discriminación positiva para proyectos emprendedores en el medio rural con una fiscalidad diferente».

Alma Nebot Vayá (29 años), en Llucena-Les Useres: «Soy enóloga y quiero cultivar viñas y trufas»

Alma Nebot, en una bodega. / Mediterráneo

Vive en Lucena y es enóloga autónoma. Alma Nebot Vayá (29 años) trabaja por cuenta propia para varias bodegas, entre otras, la de Flors, en les Useres; y otra en Benicarló. Estudió Ingeniería Agroalimentaria en la UJI y, posteriormente, en la Universitat Politécnica de València cursó un Master de Ingeniero Agrónomo y el de Enología. Primero trabajó en un despacho de ingeniería en Castelló y, tras finalizar el Máster y las prácticas, decidió convertirse en asesora para varias bodegas, entre otras, del interior de Castelló. «Cuando estudiaba la carrera ya vi que me gustaba más vivir en el pueblo y poner en valor las propiedades familiares, bancales sin cultivar. Una manera de optimizar mis estudios era poner en valor esos terrenos y otros. Tengo mi proyecto de plantar viñas y carrascas truferas en Llucena. Elegiré garnacha, una variedad de antaño que resiste bien el clima. En Llucena conozco a todo el mundo y a la gente mayor le llama la atención que una chica joven se quiera dedicar a esto. Me ayudan y me aconsejan», relata.

Georgiana Liliana Paun (26 años), en Albocàsser: «Aquí hay calidad de vida y un alquiler asequible»

Georgiana Liliana Paun, en el centro, en el ayuntamiento de Albocàsser. / Mediterráneo

Georgiana Liliana Paun (26 años) ya cuenta con la experiencia de cómo es trabajar en un municipio del interior de Castellón. El programa Impuls Rural le permitió el pasado verano, de julio a septiembre, trabajar como administrativa en el Ayuntamiento de Albocàsser. Estudió en la UJI Derecho y luego Gestión de Administración Pública (GAP9 y actualmente tiene un empleo temporal en el IES Caminàs. En Albocàsser permaneció tres meses y «fue muy bonita la relación con la gente del pueblo». Primero, recuerda, «no me conocían y me preguntaban pero cuando terminé las prácticas todos vinieron a despedirse. Allí todos se saludan por la calle, cuando regresé a Castelló me sentí rara, pues es todo más frío. Primero bajaba los fines de semana a casa pero luego ya no y disfruté de las fiestas de verano del pueblo». A Liliana no le importaría volver: «Hay calidad de vida, el alquiler es mucho más económico pues yo, viviendo sola, pagaba 200 euros al mes. Tras vivir la experiencia, no me importaría trabajar en un pueblo».

Programa Talent e Impuls Rural: alianza de UJI y Diputación

Estudiantes de la Universitat Jaume I llevan varios años optando a becas de prácticas laborales en municipios del interior de Castellón de menos de 5.000 habitantes. Para la convocatoria de este 2024 están activos Talent Rural e Impuls Rural. «Son prácticas externas en entornos rurales y se gestionan en la misma convocatoria pública (mismos requisitos, cuantía económica y periodo de tiempo para realizar las prácticas), solo que en Talent Rural se realizan en empresas, fundaciones e instituciones privadas; y en Impuls Rural, en entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades, etc.)», explican desde la UJI.

Sobre los incentivos económicos (que concede la Diputación), existe una ayuda de 500 euros brutos mensuales para subsistencia. Además, cada beneficiario puede optar a otros 500 euros mensuales brutos para alojamiento, siempre que acredite haber formalizado un contrato de alojamiento o similar durante sus prácticas en la población en cuestión (por ejemplo, factura de albergues, hotel, etc).

Una de las becarias participantes en el programa Impuls Rural, en su puesto de trabajo. / Mediterráneo

El número de meses por el que se puede percibir ayuda es un máximo de tres. En total se convocan 15 plazas (7 en el programa Impuls Rural y 8 en el Talent Rural). «Cada participante opta a una ayuda de mínimo 1.500 euros y máximo de 3.000, sin perjuiciio de recibir otras por necesidades educativas especiales», añadieron. ¿Existe inserción laboral? Desde la UJI indicaron que, por ahora, «no tenemos esos datos ya que han concluido hace muy poco las prácticas (finales de septiembre) y la mayoría no ha completado aún sus estudios universitarios».

Cada alumno opta a un mínimo de 1.500 euros y máximo de 3.000 para gastos y alojamiento

Para Impuls Rural se convoca una ayuda ordinaria de 500 euros brutos al mes por subsistencia y otros 500 al mes por alojamiento (opcional). De 7 ayudas máximo se han adjudicado 4 a mujeres, con empleo en los ayuntamientos de Albocàsser, Catí, Vilafranca y Mancomunitat dels Ports (en el programa constan también los de Cirat, Sant Mateu y Atzeneta). Son titulados en Grado de Gestión y Administración Pública (2); Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación; y Grado en Administración de Empresas, y acuden julio, agosto y septiembre.

Y luego está Talent Rural, con iguales ayudas, hasta 8. Aquí, se han adjudicado 7 (2 hombres y 5 mujeres) para práctica en Besalduch Valls & Bellmunt Bodegues (Sant Mateu), Bodega Vicente Flors (Les Useres), Bodegas y Viñedos Barón d’Alba (Les Useres), Canopia Coop V. (Almedíjar), Comunicacions dels Ports (Morella), Monserrat Castel (Electrificaciones La Mata) y Vitivinícola de Cabanes (Cabanes). Los estudiantes beneficiarios tienen formación en Publicidad y Relaciones Públicas, Máster Universitario de Márketing e Investigación de Mercados (4), Periodismo, Finanzas y Contabilidad. Otras empresas colaboradoras son Coperpal (Soneja) y Mas de Rander SAT (Benlloc).

