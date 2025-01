Compromís reclama la recuperació dels fons per a cooperació internacional a la Diputació de Castelló

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló, encapçalat pel seu portaveu, David Guardiola, manifesta la seua oposició a la decisió del govern provincial del Partit Popular de Marta Barrachina d'eliminar la partida destinada a la cooperació internacional en el pressupost per a 2025.

La decisió, que deixa la partida amb un import de 0 euros, suposa per a la coalició "un retrocés històric en una política social que ha estat present en la Diputació des de fa més de 20 anys".

“Parlar de solidaritat global i justícia social és més necessari que mai. La Diputació de Castelló no pot girar l’esquena a aquelles comunitats que més ens necessiten, sobretot en un context mundial marcat per guerres, crisis humanitàries i emergències climàtiques”, ha declarat Guardiola, que afegeix que “eliminar aquesta partida suposa no sols una falta d’humanitat, sinó també debilitar el teixit associatiu de la província, que realitza una tasca fonamental tant a nivell local com internacional”

L'evolució de la inversió

Segons les al·legacions presentades per la Coordinadora Valenciana d’ONGD, l’any 2023 la Diputació va destinar 200.000 euros a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament, quantitat que ja es va reduir "dràsticament" a 50.000 euros en 2024 i que ara desapareix completament en 2025. Aquesta decisió "interromp projectes de cooperació en marxa i afecta greument a 68 entitats de la província que treballen en projectes clau en àmbits com la salut, l’educació, la seguretat alimentària i els drets humans".

Per això, el portaveu de Compromís reclama que “s’atenguen les al·legacions formulades per la coordinadora d'ONGs i així la Diputació estiga a l’alçada de la gent de Castelló que és solidària i que vol atendre els més necessitats”. La coalició valencianista insta el govern provincial a reconsiderar la seua postura i a destinar, com a mínim, els 50.000 euros que es van consignar l’any passat. “És una inversió xicoteta en termes absoluts, però d’un impacte social i humanitari enorme, tant per a les comunitats beneficiàries com per al reforç del nostre teixit associatiu”, defensa Guardiola.