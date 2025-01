La Diputació de Castelló reforça la seguretat dels seus sistemes per blindar les dades

La Diputació de Castelló ha reforçat la seguretat dels seus sistemes tecnològicsper blindar les dades i la informació amb la qual treballa dins de la seua tasca.

L’administració provincial ha aconseguit la certificació de l’Esquema Nacional de Seguretat, que reconeix la implementació de mesures per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades. Esta fita arriba després d’un procés llarg que va arrancar el 2018 i suposa la certesa que es compleix amb la legislació en aquesta matèria.

«Esta nova certificació es correspon amb la nostra ambició per ser cada dia capaços de prestar un millor servei i amb la màxima garantia i seguretat als ciutadans de la nostra província. Perquè no sols és important el que fem pels veïns i veïnes de Castelló, sinó també com ho fem», valora la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.

La màxima dirigent de la institució fa valdre l’esforç de tots els departaments de la corporació a l’hora d’aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides per l’organisme certificador per a «salvaguardar les dades de la informació, garantir la prestació contínua dels serveis i aconseguir crear un espai de confiança entre l’administració i el ciutadà».

Només 240 institucions

D’aquesta manera, la Diputació es situa entre les 240 administracions locals certificades de les més de 8.000 existents, el que per a Barrachina «ens posiciona com una de les administracions més segures, però no exempts, ni molt menys d’atacs informàtics, per la qual cosa continuarem fomentant una política de ciberseguretat que done confiança als ciutadans en la seua relació amb l’administració provincial».

Per part seua, el diputat d’Informàtica, Sergio Toledo, reconeix que «aconseguir esta certificació ha suposat un camí difícil i costós per la complexitat de l’assumpte que ha costat molt de temps i moltes hores de treball». Tot i això, Toledo declara que «gràcies a l’ajuda, comprensió i seguiment de les instruccions per part del personal de l’administració s’ha fet el pas definitiu per a la consecució d’esta certificació que ens posiciona com una administració a l’avantguarda de controls i mesures de seguretat de les TIC».

I és que, tal com expressa el diputat, «tot el personal, tant extern com intern, que interactua amb el sistema d’informació, juga un paper fonamental, ja que tots han de complir amb la política de seguretat de la informació». D’esta manera, Toledo insisteix en la importància de continuar incidint en mesures, formació i conscienciació en matèria de seguretat.