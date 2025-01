El PSPV al·lega contra el reglament “excloent i unilateral” del Consell Provincial de la Dona

El PSPV de la Diputació de Castelló ha presentat aquest dimecres les al·legacions al reglament "excloent i unilateral" que regula tant la creació com l’elecció de les persones i associacions integrants del nou Consell Provincial de la Dona “amb l’objectiu d’establir criteris objectius i eliminar la potestat que s’ha atribuït la presidenta, Marta Barrachina, de nomenar les vocalies a criteri personal”.

La diputada socialista Merche Galí ha afirmat que “el Consell de la Dona ha de ser una ferramenta efectiva en la lluita per la igualtat a Castelló i per a aconseguir-ho ha de ser un òrgan plural i representatiu”, dos supòsits que “en cap cas es compleixen”.

Els arguments

En l’escrit d’al·legacions s’alerta que la proposta de reglament limita la participació a una sola associació feminista, exclou les mancomunitats i redueix la representació social a una única vocalia. “Però el més greu és que tot el procés constituent ha estat pertorbat per ingerències de l’equip de govern”, ha defensat.

Per a Galí, “un òrgan de participació no pot estar subordinat a la voluntat unilateral de la Presidència; per això proposem un procés públic amb criteris clars i una comissió de valoració que garantisca la transparència i la participació democràtica”. “Barrachina no pot imposar els noms i convertir el Consell en una reunió d’amigues”, ha afegit

Galí també ha qüestionat la redacció de l'article 2.2 del reglament, que limita la funció del Consell a treballar la “problemàtica de la dona”. “Es tracta d’una formulació totalment desafortunada perquè invisibilitza la situació de desigualtat que pateixen les dones i que és una conseqüència imposada socialment i no un problema inherent a elles”, ha afirmat.

“Els i les socialistes demanem diàleg i altura de mires a l’equip de govern del PP a l’hora d’abordar a igualtat i el respecte a les diferències de gènere. Anem a exigir fins al final que el nou Consell s’òbriga a entitats feministes, col·lectius de dones i expertes en igualtat que és el que realment farà un Consell més divers i ajustat a la realitat provincial”, ha conclós.