La ley de segunda oportunidad dispara hasta cifras récord los particulares que se declaran en quiebra en Castellón

Poner el marcador a cero tras años de pesadilla. Eso es lo que acaba de hacer a un vecino de Castellón, propietario de una empresa de construcción que se arruinó tras la crisis del 2008 y al que la justicia ahora ha exonerado del pago de una deuda de 500.000 euros, la mayoría con dos entidades bancarias. Y todo gracias a la llamada ley de segunda oportunidad, un mecanismo que permite a particulares y autónomos la cancelación, bajo ciertos requisitos, de los pasivos que se han quedado sin abonar.

Aunque se trata de una norma que este 2025 cumplirá diez años, no fue hasta 2022 cuando se introdujo una reforma que agilizó el proceso y que ha provocado que cada vez sean más los ciudadanos y pequeños empresarios de Castellón que piden eliminar sus deudas para poder empezar de cero. Y los últimos datos así lo corroboran: en los nueve primeros del 2024, un total de 460 particulares y autónomos de la provincia se declararon en concurso, un 46% más que en el mismo periodo del 2023. Y eso, en la práctica, significa que cada día dos personas de la provincia se declaran en quiebra porque no puede hacer frente a sus pagos.

Las cifras que recoge el Informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que cada tres meses publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son elocuentes. De los 492 concursos de acreedores registrados entre enero y septiembre del 2024 en Castellón, el 94% fueron presentados por familias o autónomos, mientras que las empresas en concurso apenas representaron el 6% (32 en cifras absolutas).

Los datos oficiales son claros y los abogados y asociaciones como Ayuda al Endeudamiento, que ha prestado asesoramiento al vecino de Castellón a quien la justicia ha librado de pagar 500.000 euros, también hablan de que cada vez son más los que acuden a esta normativa. «Durante el 2024, y en comparación con el año anterior, en la provincia hemos logrado triplicar las exoneraciones de deuda», explican desde esta entidad.

¿Quién puede acogerse?

Pero no todo el mundo que tenga deudas y no pueda asumirlas tiene opción de acogerse a la ley de segunda oportunidad. Para declararse en concurso de acreedores, la persona debe haber incurrido en situación de insolvencia sin mala fe, liquidar todo su patrimonio (como vender un piso) para satisfacer la mayor parte de sus deudas, no haberse acogido previamente a esta vía y no haber rechazado una oferta de trabajo. Otro requisito es no haber sido condenado por delitos económicos y que las deudas no sean superiores a 5 millones.

Acogerse a esta ley implica un procedimiento judicial, por lo que es necesario presentar toda la documentación que acredite las deudas y la insolvencia, así como analizar cómo demostrar que se cumple con los requisitos.

