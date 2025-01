La plantilla de Marie Claire da un ultimátum al propietario: o paga en una semana o se planta

Marie Claire vuelve a parar su actividad. Los trabajadores de la histórica textil de Vilafranca, a los que los nuevos propietarios adeudan todas las nóminas (las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre) han decidido este jueves no acudir a sus puestos la semana que viene y, además, han lanzado un ultimátum a la dirección de For Men: si en el plazo de siete días el personal no recibe todo el dinero de las nóminas en su cuenta corriente pondrán en marcha medidas de protesta.

Apenas tres días después de que la textil reiniciara su actividad tras un parón de casi tres semanas (del 18 de diciembre al 6 de enero) por el impago de las nóminas y la falta de calefacción, lo que provocaba que la plantilla tuviera que trabajar con temperaturas muy bajas, los trabajadores han pactado con el nuevo gestor (el empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez ) otro permiso retribuido que empezará el próximo lunes 13 (los viernes la fábrica ya para) y acabará el jueves 16. Y eso, en la práctica, significa que Marie Claire volverá a estar cerrada otra semana más. "Lo que no tiene lógica es que los profesionales estén trabajando de nuevo con frío y sin cobrar", apuntan fuentes de UGT.

La situación de Marie Claire, cuyas cuentas y las del nuevo propietario están embargadas por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, solo cambiará si el gestor paga. Y todo apunta, según las mismas fuentes, que este podría hacerlo como muy tarde el próximo martes. "Según hemos podido averiguar la solución a los impagos es inminente y el lunes 13 o, a muy tardar, el martes el nuevo gestor podría ponerse al corriente de pagos tanto de las nóminas como de los 250.000 euros de la operación de compraventa", añaden desde UGT.

A lo que también se ha comprometido el nuevo propietario es a activar el contrato de suministro de gas, otra condición que han puesto los trabajadores para continuar en sus puestos. Y es que, además de las bajas temperaturas que soporta la plantilla en el interior de la fábrica, el gas es esencial para dar salida a la producción. "Los tintes y algunos acabados como la elasticidad de las medidas no pueden hacerse si no hay gas y en estos momentos hay pedidos encima de la mesa que no pueden servirse porque no hay gas", comentan los trabajadores.

Pese a toda la incertidumbre que rodea el futuro de Marie Claire, los trabajadores están dispuestos a hacer un último sacrificio. "Ya no por el propietario, sino por nuestro compromiso con Vilafranca y la comarca. El desánimo es mayúsculo, pero la gente está dispuesta aguantar unos días más y ver si, finalmente, todo se soluciona y podemos seguir adelante", explican.