El PSPV-PSOE critica els estralls de l’onada de virus respiratoris als hospitals de Castelló

El PSPV-PSOE de Castelló ha alertat aquest dijous que “la falta de previsió del Consell de Mazón davant l’onada de virus respiratoris està portant al col·lapse els hospitals de la província”. El portaveu de Sanitat a les Corts, Rafa Simó, ha assenyalat que l’Hospital General “és el que més pateix dins de la macroàrea sanitària de Castelló, acumulant ja tres dies sense llits disponibles i derivant pacients al Provincial i a la Plana. Però a Vila-real la situació no està molt millor. Els sanitaris ja ens han traslladat que la capacitat d’atenció de l’hospital frega el seu límit i només es prioritzen els pocs llits disponibles per a pacients oncològics”.

Situació "crítica"

La situació del General és especialment crítica als serveis de triatge i urgències. “Els facultatius estan exhausts i al límit per la sobrecàrrega de treball”. Per a Simó, aquesta tensió és fruit “de la falta de treball i previsió de la Conselleria de Sanitat”. “Les infeccions respiratòries són cícliques i s’agreugen durant els mesos d’hivern, especialment després de Nadal. És molt difícil evitar l’epidèmia de grip anual, però no el col·lapse que genera cada any als hospitals de Castelló”.

Mascaretes i més professionals

El portaveu socialista ha lamentat que Mazón haja fet cas omís a les advertències de fa un any dels professionals sanitaris i del propi PSPV, en les quals “reclamàvem reforçar el personal i fomentar l’ús de mascaretes en espais sanitaris”. “Mazón, una vegada més, arriba tard i malament, però ha d’actuar ja, començant per reforçar l’abandonada atenció primària per a evitar el col·lapse dels hospitals”, ha afegit Simó.

Finalment, el diputat per Castelló ha demanat a Mazón i Gómez que actuen i deixen de confiar que la grip cedisca per si sola. “Haurien de donar informació diària actualitzada de la incidència per a conscienciar la ciutadania de la situació, però per damunt de tot, haurien de posar-se en la pell de l’usuari per a entendre que la seua gestió sanitària és un desastre”, ha conclòs.