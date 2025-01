Rovira apela a la libertad para defender la consulta de la lengua base

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, defendió este jueves la consulta sobre la lengua base en los centros educativos «para dar libertad a las familias y aplicar un sistema equilibrado sin imposiciones». Hay que recordar que el proyecto de orden de Conselleria para regular esta consulta ha recibido más de 4.145 aportaciones, el 99% contrarias a la misma.

El titular de Educación señaló que esta consulta está incluida en la Ley de Libertad Educativa «y busca dar voz a las familias para que elijan con libertad, sin las imposiciones de la administración, que es lo que pasaba antes. El resultado de la consulta será lo que ellas decidan», aseveró.

Rovira defendió que así se «permitirá un sistema equilibrado, porque la diferencia entre la lengua base elegida y las asignaturas que se impartan en la otra lengua será de un 20%. Por tanto, se trata de que el alumnado tenga plena competencia en las dos lenguas cooficiales de la Comunitat».

El conseller recordó que se garantizará que todo el alumnado en zona castellanohablante curse como mínimo la materia de valenciano, aunque pueda pedir la exención de su evaluación y, si lo desea, elegir el valenciano como lengua base.

Críticas de Compromís

Por su parte, el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha asegurado que "la incapacidad de gestión de Rovira en la tramitación de esta orden provocará un colapso burocrático de los centros educativos a las puertas del proceso de admisión”.

Fullana ha señalado que "Rovira anunció que la consulta a las familias estaría terminada a finales de enero. No obstante, tal como va el proceso de tramitación, los números no salen, puesto que no tenemos ninguna constancia del obligado informe de Abogacía de la Generalitat, ni que se haya enviado el proyecto de orden al Consell Jurídic Consultiu para su estudio. Pasos fundamentales que evidencian que una vez más Rovira no se saca de los dedos la gestión e incluso la tramitación de barbaridades como es este referéndum para crispar, se le hace cuesta arriba”.

Compromís se ha reunido este jueves con representantes de la Confederación Gonzalo Anaya, FAMPA València, los sindicatos de la enseñanza STEPV, CCOO-PV y UGT-PV, la Asociación de Directoras y Directores de Infantil y Primaria, la Asociación de Directoras y Directores de Secundaria, Famílies pel Valencià, Escola Valenciana, ACPV, Plataforma per la Llengua, Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i la Societat Coral El Micalet.