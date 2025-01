Insultos y reproches a Mazón en su visita al Hospital General de Castellón

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recibido insultos y ha sido increpado por una usuaria del Hospital General de Castellón durante su visita a las obras del servicio de Urgencias del centro.

Antes de acceder a la puerta de Urgencias, ha sido increpado "poca vergonya", "donde tienes que dar la cara es allí" "¡a Catarroja!" y otros insultos por parte de personas que se encontraban en el exterior del centro, entre ellos, un ciclista y una trabajadora.

"Acuérdese de los vecinos de Valencia"

Ya a la salida una usuaria le ha señalado que espera que se acuerde de los vecinos de los pueblos de Valencia y de que estén bien atendidos, pues todos pagamos y usted también cobran. Esperemos que todos los que cobran se acuerden de que los de ahí también tienen que cobran porque necesitan sus vehículos para ir a trabajar. Al respecto, Mazón le ha recordado que hoy se ha anunciado la inminente activación de una ayuda de 2.000 euros por vehículo. "Todos somos valencianos, acuérdese muy bien", le ha espetado la usuaria.

"No creo ser sospechoso de no dar la cara todos los días"

Mazón ha sido preguntado este viernes por si le preocupa recibir insultos o abucheos cuando visita localidades afectadas por la dana, Mazón ha señalado que "él va visitando distintos municipios" afectados y que ha hablado con los vecinos de esas localidades "en innumerables ocasiones". "No creo ser sospechoso de no dar la cara todos los días", ha apuntado. "No todas las visitas y actividades que hago forman parte de mi agenda pública. A veces, en privado me gusta recibir testimonios personales", ha expuesto. Ahora bien, ha indicado que estas visitas tienen que ser compatibles con el trabajo de despacho para poder presentar las ayudas que necesita la gente. Lo importante son los gestos, pero también los objetivos y resultados".