Mazón anuncia la licitación del nuevo Hospital General de Castellón en el primer trimestre del año

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes que en el primer trimestre del año tendrá lugar la licitación del proyecto y obra del nuevo Hospital General de Castellón, del que queda solo una parcela por expropiar.

"Hay consignación presupuestaria, cosa que antes no había; hay plan director, cosa que antes no había, y la licitación de proyecto y obra sale en este primer trimestre del año para los más de 13 millones de euros con cargo a los presupuestos de la Generalitat", ha señalado Mazón, que añadió que "estamos en plazo y en tiempo" para este "proyecto estratégico" y "fundamental" para la sanidad de la Comunitat para que Castellón tenga ese gran hospital General que se merece.

Queda una parcela

Asimismo, Mazón no aportó plazos sobre la consecución de la parcela que resta por adquirir, pero ha asegurado que "No hemos dejado de trabajar en paralelo con el proceso de expropiación hace unos meses el hospital de Castellón era una maqueta y no había ninguna realidad. Hoy tiene un plan director, hoy tiene consignación presupuestaria, hoy están prácticamente todas las parcelas salvo una, la licitación para proyecto y obra sale en este primer trimestre. Creo que estamos hablando de pasos sólidos", ha indicado.

Presupuestos de la Generalitat

Preguntado por si se podría retrasar la licitación del proyecto si la aprobación de los presupuestos de la Generalitat se retrasase por algún motivo, Mazón lo descartó totalmente. "Bajo ningún concepto", apuntó. En ese sentido, indicó que "espero dar pronto" alguna novedad sobre los presupuestos. "Teníamos el anteproyecto de presupuestos para poder presentarlo en las 48 horas después del 29 de octubre, que fue nuestra fatídica riada. Las consellerias están ultimando la actualización de los presupuestos. Espero que en días podamos tener ya un borrador de presupuesto para someterlo a la consideración de Les Corts Valencianes y de los distintos grupos políticos", aseguró.

Urgencias

Mazón ha hecho este anuncio en su visita a las obras de Urgencias del Hospital General de Castellón, que están en su tercera fase de un total de seis después de que se haya reabierto el acceso por la avenida Benicàssim.