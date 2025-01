Ascenso meteórico: Carlos Bento, el chef freelance de Castellón que cocina en hoteles de lujo

Carlos Bento se ha criado en el Grau de Castelló. Tiene 21 años y hace cuatro decidió emprender una aventura lejos de su casa para estudiar el grado de Negocios Internacionales. Siempre tuvo claro que quería vivir un tiempo en el extranjero y, tras acabar bachiller, decidió que era buena idea vivir su etapa universitaria en Róterdam. Quién le hubiera dicho que a día de hoy estaría trabajando en las cocinas de renombrados hoteles de Países Bajos.

Para ahorrar mientras estudiaba, empezó a trabajar de camarero y fue entonces cuando se dio cuenta de que le gustaba la cocina. Así que, para acercarse más a la profesión de chef, empezó de lavaplatos, luego de ayudante, hasta que actualmente cocina en eventos importantes, como bodas, reuniones privadas en mansiones de lujo o comidas de empresa en grandes hoteles.

Además de descubrir que era una profesión que le gustaba mucho, también se dio cuenta de que estaba bien remunerada, por lo que decidió seguir su camino laboral por el mundo culinario y centrarse en estudiar cocina desde los propios fogones. Ha sido muy autodidacta y siempre se ha interesado por aprender, tanto de los propios chefs, como del día a día o de libros y artículos que ha ido consultando.

Carlos Bento explica cómo es su trabajo de cocinero freelance en Róterdam: “Normalmente aquí en Países Bajos se suele necesitar mucha ayuda extra en los restaurantes porque no tienen tanta gente en plantilla. Por ello, buscan a empresas que traigan cocineros, camareros o lavaplatos, entre otros. A mí me llaman para colaborar en eventos durante ciertos días, como por ejemplo una boda. Yo a lo mejor me encargo de preparar la comida y el personal del restaurante organiza las actividades de ese evento. Además, para días puntuales, me preguntan si puedo llevar gente extra y, como tengo compañeros de otros trabajos, les llamo y vienen conmigo, aunque es cierto que suelo trabajar más por mi cuenta”.

Cocina moderna sin conocimientos previos

El tipo de cocina de estos restaurantes es de vanguardia. Son platos que requieren mucha preparación y que, aprender a elaborarlos sin tener ninguna base, aunque sea teórica, cuesta bastante. “Soy movido y espabilado, por lo que aprender cocina moderna no me ha supuesto un problema. Además, se pensaban que yo era chef profesional y en realidad no tenía mucha idea. Por mi personalidad muchas veces me meten más presión para sacar el servicio adelante”, confiesa Bento.

Su primera toma de contacto con este tipo de cocina fue en el restaurante de un hotel de cinco estrellas, el cual tenía una estrella Michelin. Después, ha seguido formándose en otros negocios del mismo estilo. De hecho, ha servido comidas y cenas en el restaurante Ventuno Skylounge en Ámsterdam, donde los precios de los menús rondan los 300 euros por persona, entre otros negocios también afamados.

Un cocinado para la Casa Real

¿Recuerdas esa sensación de cuando faltabas un día al colegio y justamente hacían juegos en vez de dar materia? Pues algo parecido sintió Bento el día que sus compañeros dieron de comer a los reyes Felipe VI y Guillermo Alejandro de los Países Bajos. Fue en el Grand Hotel Amarath Kurhaus de Ámsterdam durante la visita del Rey de España.

Del 16 al 18 de abril de 2024, los reyes Felipe VI y Letizia, realizaron una visita de Estado a los Países Bajos para fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones.

“Había estado cocinando los días anteriores y nadie sabía que venía el mismísimo Rey de España. Justamente no trabajaba ese día y, cuando me dijeron que fueron Felipe VI y el rey Guillermo Alejandro me dio mucha rabia no haber podido estar”, cuenta el chico.

Además, cabe destacar que el joven ha cocinado para diversas celebridades holandesas, entre ellas el conocido kickboxer Rico Verhoeven.

Diferencias con la cocina española

Carlos Bento siente que en España hay más nivel de cocina que en Países Bajos, aunque allí hay buena materia prima. También asegura: "Como en nuestro país, en ningún sitio”. “Cuando llegué a Róterdam he de admitir que fue fácil adaptarme, pero es cierto que echaba de menos el clima que hay en España y su gente. Además, aquí el ritmo de vida se basa en trabajar y poco disfrutar. Aún así, estoy muy a gusto y contento por haberme mudado a Ámsterdam”, explica el joven.

A pesar de que le está encantando su experiencia en el extranjero, Bento afirma que le gustaría comprarse una casa en el Grau, donde creció, y que tampoco descarta montar un restaurante en Valencia con un amigo en un futuro. Asimismo, pretende seguir viajando y trabajando por el mundo.

El chico anima a todos los jóvenes que están pensando en salir de España para trabajar o estudiar a que lo hagan. “Que no se lo piensen. Pueden equivocarse porque son jóvenes y, quién sabe, igual en otro país descubren su verdadera vocación”, expone Bento.