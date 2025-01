Abajo el ‘edadismo’: esta es la oenegé del talento sénior de Castellón

Desperdiciar el valor de la experiencia sería un jaquemate a la inteligencia, pero si además el conocimiento se ofrece de manera gratuita, es un tesoro que no se puede dejar perder. Castellón cuenta con una delegación de la asociación Secot (presente en toda España), que este diciembre ha conmemorado su 15º aniversario, en la cual profesionales ya jubilados, Séniors para la Cooperación Técnica, se ofrecen como voluntarios para ofrecer asesoramiento y formación empresarial gratis a emprendedores, pymes, autónomos, startups y ENLs.

Juan José Montoro es presidente de Secot Castellón y también de ATC, Asociación de Técnicos Cerámicos. / Gabriel Utiel

Juan José Montoro es presidente de Secot Castellón desde noviembre del 2019 y a la vez presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC). ¿Cómo se origina todo? «Pues desde el interés de la dirección de Espaitec (UJI) y, por medio del Colegio de Químicos, se contacta con la delegación de Secot Valencia, con el fin de montar una oficina en Castellón. Fue octubre de 2009. Y con este objetivo, se ofreció a tres colegiados: Luis López, Fernando Latre y J. Daniel Escrig, que aceptaron el reto y se hicieron cargo, con sede en Espaitec. En 2017 nos constituimos en delegación. Hoy de los tres fundadores, J. Daniel Escrig, aún continúa con nosotros y el espíritu de ilusión y compromiso se mantiene intacto», relata sobre el principio Montoro, el único presidente, tras el mandato del primero, que fue Vicente Nebot.

Trayectoria y logros

«En este tiempo hemos ayudado a muchas personas a aterrizar sus ideas y ponerlas o no en marcha, y eso es lo más gratificante y lo que nos mueve para ampliar programas. Sus necesidades, van cambiando al igual que la sociedad y necesitamos formarnos para estar al día. Por eso durante todo el año, tenemos un plan de formación interna, donde los más veteranos y los más novatos, nos reciclamos, como es el caso de la inteligencia artificial», cita Montoro.

Conmemoración del X Aniversario de Secot en 2019. / Mediterráneo

Además del asesoramiento individual y programas con la UJI, CEEI o Ayuntamientos, tienen otro dirigido a romper la brecha digital en personas mayores, de emprendimiento en zonas rurales, etc. «Para todo esto hace falta un buen equipo, de gestión transversal. Hemos ido creciendo y hasta ahora somos 37 personas implicadas: 28 séniors, 5 socios adheridos y 4 colaboradores», resalta.

Un equipo multidisciplinar "de lujo"

«En cuanto al equipo es un lujo, la procedencia profesional de cada uno es impresionante: ingenieros de cerámica y BP, directivos de banca, químicos de UBE y cerámica, directivos de administración, de sistemas informáticos, matemático, empresarios de cerámica, logística, etc., directivo de institución pública, directiva experta en márketing, profesionales de la comunicación, directivos comerciales, coronel militar, médico, psicóloga y seguro que me dejo algo», remarca Montoro, quien apostilla con orgullo que «en el 2023, tras Madrid y Barcelona, fuimos la delegación más activa en asesorías».

El reto: más representación femenina

Originarios de diversos puntos de España, pero afincados en Castellón provincia, los sénior proceden de diferentes localidades desde Benicarló a la Vall d’Uixó. «Nuestra asignatura pendiente es la inclusión de más mujeres: solo tenemos 2 séniors y 2 socias. Sabemos que es un tema generacional y estamos en disposición de ir cambiando, sobre todo en 2025. Nos gustaría aumentar la representación femenina, no por cuota, sino por valía y voluntad, incorporando mujeres con experiencia directiva y de gestión», atestigua.

«En la asociación contamos con voluntarios que son ingenieros, informáticos o químicos. Ahora se busca talento sénior en los pueblos. Ya tenemos futuros asesores en Segorbe y Benicarló» Juan José Montoro — Presidente de Secot Castellón

Edadismo de mayor y joven

¿Y qué opina del edadismo o un poco la corriente de que actualmente a partir de cierta edad se penaliza al trabajador por ello? ¿Quizás hace unos años ocurría pero menos, se ha anticipado en el tiempo esta discriminación? A esta cuestión, el presidente de Secot Castellón responde: «Creo que se habla de edadismo, porque estamos con la pirámide poblacional invertida y los valores de respeto y reconocimiento no son los mismos. Pero yo me preguntaría: ¿Cuál es el efecto edadismo en la juventud? Me preocupa más, porque estamos desaprovechando el valor de las generaciones más jóvenes. No estamos siendo justos con ellos, porque son tan buenos y mejor formados que nosotros de jóvenes y no les damos motivación y esperanza». ¿Por qué se nos van? «Esta sociedad nuestra es incapaz de reconocer y valorar el talento, tanto en las personas mayores como en las más jóvenes», sentencia Montoro a este respecto.

El momento de la retirada

Autónomos y profesiones liberales son los que más alargan su vida laboral en Castellón. «Sé que hay mucho talento desaprovechado y, en vez de protegerlo para que enseñe a las generaciones que se incorporan al mundo laboral, las mandamos a casa prejubilándolas, muchas veces con el discurso de que quitan un puesto a un joven. Eso nunca ha sido verdad, siempre ha servido para tener mano de obra más barata. Esa es la realidad: generaciones en estado precario, sin opción a comprar o alquilar una vivienda», reflexiona.

Juan José Montoro -centro-, con el presidente nacional de Sector, Fernando Sobrini -a su derecha-. / Mediterráneo

¿Cómo se puede contactar con Secot?: «Pues a través de la web castellon.secot.org, por teléfono o a a través de instituciones como la Cámara de Comercio, Ayuntamientos, etc. Nuestras oficinas se ubican en Espaitec 1 y 2, de lo que estamos orgullosos porque es un lujo. Y el único requisito es tener ganas. Cuando asesoramos, tenemos firmada la confidencialidad y, aunque tengamos responsabilidades en otras cosas, nunca pueden chocar con los proyectos. Son valores siempre presentes».

Montoro pertenece a la Junta Nacional de Secot, que representa a 1.400 séniors y socios, repartidos en 22 delegaciones y asociados a Ceses (Confederación Europea de Servicios de Séniors Expertos), organismo a su vez presidido por la secretaria general de Secot, Doris Bandín. Trabajan en tres líneas estratégicas: Asesoramiento y mentoring, formación y orientación; y jubilación activa y voluntariado: «Hemos crecido un 16% en miembros y un 69% en lo referente a las horas de asesoría. Tenemos convenios con entes de renombre como pueden ser Esade, Fundación Repsol, Fundación Nemesio Diaz, etc. y proyectos de impacto social», explica el castellonense.

Un plan de talento rural sénior

En Castellón, de la mano de la Diputación Provincial, se busca talento sénior para crear una red de mentores en pueblos del interior en especial. «El proyecto Identifica talento es muy buena idea y ha sido una primera siembra del futuro en pueblos, para trabajar en el terreno y aprovechar el talento donde esté. Ya tenemos localizados futuros séniors en Segorbe -en interior- y Benicarló, en costa-. Próximamente, tendremos más noticias», avanza Montoro.

Vicente Nebot ayuda a estudiantes con proyectos de éxito: «Vivo los mejores años de mi vida; me siento útil a diario»

Vicente Nebot (izqda.), con Kilian Zaragozá, de Naria, a quien ha asesorado. / Mediterráneo

«Cuando te prejubilan te planteas qué vas a hacer…y sin duda el voluntariado es la mejor opción. A mis amigos les digo que estoy viviendo los mejores años de mi vida», expresa Vicente Nebot, uno de los consejeros de Secot Castellón. «Te permite establecer nuevas relaciones sociales con otros voluntarios y te sientes activo (vivo), pues ayudar a personas de forma desinteresada produce una gran satisfacción. Además, te obliga a estar al día , por lo que activas tu cerebro, aprendes, estás motivado y te sientes útil a diario», refleja. En Secot Castellón, asesora y da charlas en IES y centros de FP para sensibilizar en emprendimiento y sostenibilidad. Recuerda cómo «un grupo de estudiantes vino con una iniciativa social: colocar una bolsa de papel reciclado en los lineales de los súpers para recoger donativos de alimentos. Vimos la carga logística que suponía la donación en especie y visualizamos la solución: digitalizar el proceso. Así nacen las tarjetas solidarias de Naria, que facilitan la donación». La mayoría de asesorías se da a negocios pequeños, empresas de servicios o webs de productos o servicios, con inversión inicial de 10.000 a 30.000 euros.

Alicia López asesora a pymes con inversión inicial de 10.000 a 50.000 €: «Es una gran recompensa ver cómo un sueño se hace realidad»

Alicia López, con una participante del programa Emprende Plana Baixa, en noviembre de este 2024. / Mediterráneo

Alicia López decidió unirse al movimiento solidario de Secot hace tres años, «movida por el deseo de ayudar a emprendedores y mantenerme activa». Asesora, principalmente, en marketing digital, su especialidad. Uno de los casos que más la marcó fue «el de una chica de Vila-real que, tras quedarse en el paro, decidió emprender un negocio enfocado en la asistencia y compañía a mayores que, aunque no son dependientes, necesitan cierto nivel de apoyo y socialización. A día de hoy, seguimos en contacto para ver cómo evoluciona su negocio y conservamos una relación muy bonita».

El grueso de empresas que mentoriza suelen ser pequeñas, con inversiones iniciales entre 10.000 y 50.000 euros. Predominan las de servicios personales, asistencia y bienestar, comercio minorista, «y se está dando un alza considerable de negocios on line: desde tiendas virtuales a plataformas de servicios digitales con potencial de expansión muy grande». «Lo más satisfactorio es ver cómo una idea o sueño se convierte en un proyecto real que mejora la vida de las personas. Compartir nuestra experiencia y ver crecer a los emprendedores es una gran recompensa», manifiesta.

José Daniel Escrig apoya a comercios, autónomos y startups: «Una vez jubilado, quería seguir contribuyendo a la sociedad»

Daniel Escrig, durante una asesoría. / Mediterráneo

José Daniel Escrig es uno de los fundadores de Secot Castellón. ¿Sus razones? Dos, según detalla: «Una vez jubilado, la necesidad de seguir contribuyendo a la sociedad con lo único que podía, es decir, mi saber, mi experiencia profesional y sentido común, sin interferir con los profesionales en activo. Y otra, por mantener mi mente activa y en un entorno social. La mayoría de séniors de Secot participamos en asociaciones sin ánimo de lucro».

Uno de los proyectos que ha mentorizado y del que está más satisfecho es «la creación de una empresa nacida de un departamento de la UJI en el campo de los materiales plásticos biodegradables». «Otra ha sido el replanteamiento de una empresa de dos diseñadoras muy jóvenes en Benicàssim que pudo superar una crisis profunda, convirtiéndose en una empresa joven y pequeña, pero con éxito», resalta. Secot apoya a pequeños emprendedores, que no pueden emplear fondos en asesoramiento estratégico. «Si vemos que el proyecto es viable técnica, comercial y financieramente, les asesoramos en obtener capital suficiente», dice. Comercio, autónomos y startups tecnológicas lideran las atenciones.

José Joaquín Torres acompaña a a emprendedores: «Comparto mi conocimiento y a la vez aprendo constantemente»

José Joaquín Torres, durante una asesoría con el grupo Emprende Plana Baixa, en 2022. / Mediterráneo

«Me uní a Secot motivado por el deseo de compartir mi experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera, buscando generar un impacto positivo en la sociedad, ayudando a quienes más lo necesitan: los emprendedores; y aprendiendo constantemente», manifiesta José Joaquín Torres. Subraya que la entidad se enfoca en «ayudar a desarrollar ideas innovadoras que generen empleo y fortalezcan el tejido empresarial». En su labor, coopera con la UJI y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI). «Trabajo como asesor sénior tanto de startups como pequeños negocios en fases tempranas, brindándoles herramientas de tecnología, digitalización y márketing para crear empresas sostenibles y competitivas», resalta. Como ejemplo, colaboró con Fut+ en el desarrollo de una plataforma dedicada a apoyar a futbolistas, para cubrir áreas donde los clubes no llegan, como la gestión de finanzas personales, nutrición adecuada, cuidado psicológico y desarrollo de marca personal. Otro es MirAI, proyecto de inteligencia artificial para una gestión más eficiente de empresas industriales; o la agencia de branding Signum Brand Identity».

