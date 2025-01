Ochenta colegios de Castellón podrán votar la jornada intensiva: los detalles

Los colegios de Castellón ya tienen fecha para poder votar el cambio a jornada continua y acabar las clases a las 14.00 horas. La Conselleria de Educación ha fijado para el día 5 de marzo la votación para consulta a las familias sobre la modificación del horario escolar para el curso 2025/26, un procedimiento al que podrán concurrir 80 colegios de la provincia.

Los colegios, primero, tienen hasta el día 24 de este mismo mes para presentar sus proyectos de jornada escolar a la Dirección General de Ordenación Educativa, que será la que emitirá un informe favorable tras el que se procederá a votar.

No cala en Castellón

Las urnas se abrirán en un contexto provincial en el que sólo 54 de los 185 centros públicos y concertados de Infantil y Primaria (el 29%) aplican el horario continuo en 29 municipios, en un modelo que no cala en Castellón, al revés que en Valencia, con 301 de los 748 colegios (un 40 %), y sobre todo en Alicante, con 375 de los 498 centros (75,5%) con jornada continuada.

No obstante, y aunque este curso ningún centro ha cambiado el horario, 52 centros lo solicitaron entre 2022 y 2023, y se quedan fuera, pues ya intentaron cambiar a la continua en los cursos previos y la consulta no alcanzó los apoyos necesarios.

Para el curso próximo, y siguientes, la Conselleria de José Antonio Rovira propone el cambio a jornada continua, adoptar un modelo mixto o volver al horario partido, dos opciones que nunca se han dado desde que se implantó la posibilidad.

¿Cuál es el procedimiento?

Para iniciar este procedimiento de modificación de la jornada escolar, los centros públicos necesitan contar con la aprobación de una mayoría cualificada de 2/3 del claustro y del consejo escolar.

Una vez los centros dispongan de esa mayoría, convocarán una reunión informativa para las familias en los 10 días naturales siguientes para explicar las características del nuevo horario propuesto, con los periodos lectivos y de descanso del alumnado detallados, así como la descripción y el carácter del comedor, transporte escolar y las actividades extraescolares.

Son las que sirven para cubrir el hueco horario que deja la compresión de las sesiones lectivas en la mañana y se deben programar entre el comedor y la salida, a las 17.00 horas. También pueden ser de pago (30 euros al mes como máximo).

Resultado vinculante

El resultado será vinculante, y se precisará de un apoyo de al menos el 55% del censo de padres y madres, con un voto para cada uno (dos para las familias monoparentales). Es decir, no es sobre el total de participantes, lo que implica que quien no vote, vota no y equivale a rechazar el proyecto.

Los resultados provisionales se podrán conocer el mismo día, y los definitivos, tras las posibles reclamaciones, el 10. Las que superen el porcentaje recibirán la autorización definitiva de la Administración antes de que se inicie el próximo proceso de admisión de alumnos.

Críticas de los expertos

Fampa Castelló, educadores y sociólogos expertos rechazan de plano este sistema ya que la gran mayoría de estudios demuestran que no es beneficioso para los niños. El primer estudi fue en un centro de València en 2010, pero el Consell no quiso mostrar sus conclusiones.

En 2014, un padre logró que se publicaran y se supo que el estudio desaconsejaba por completo la continua porque afectaba al rendimiento del alumnado. Los expertos llevan casi una década criticando que la mayoría de consultas surgen a iniciativa del profesorado, y que estos no dan toda la información sobre este modelo.