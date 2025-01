Samuel Falomir: "Me siento con más apoyos que hace tres años para seguir liderando el PSPV"

Samuel Falomir aspira a continuar al frente de los socialistas de la provincia en el congreso que tendrá lugar a principios del abril con el objetivo de relanzar al partido cara a las elecciones del 2027.

Aspira a seguir al frente de la secretaría general del PSPV de la provincia de Castellón. ¿Por qué da este paso?

Ha sido una decisión muy meditada, pero han sido muchos los factores que me han hecho tomar la decisión de presentarme a la reelección. En primer lugar, quiero continuar porque muchos compañeros y compañeras me han animado a que continúe liderando el PSPV provincial, y, por tanto, me siento con más apoyos que hace tres años. Considero que continuar es también un ejercicio de responsabilidad con todo el trabajo que estamos llevando a cabo la ejecutiva provincial y el grupo socialista en la Diputación. Pero fundamentalmente, lo que más me ha motivado a seguir adelante es el actual ejecutivo del PP en la Diputación. Tengo la certeza de que es posible mejorar tanto las políticas como las formas en la institución provincial; no quiero tirar la toalla y trabajaremos para conseguir en 2027 una diputación progresista a la altura de lo que necesitan los vecinos y vecinas de la provincia. Quiero cambiar la prepotencia por la humildad, la tutela a los ayuntamientos por la libertad de verdad… En definitiva, poner la institución al servicio de los 135 pueblos y ciudades de esta provincia.

Accedió al cargo defendiendo la necesidad de impulsar la unidad, trabajar para cerrar heridas abiertas o ganar coordinación interna en el partido. ¿Lo ha conseguido?

Las primarias son la herramienta que tenemos los y las socialistas para elegir la Secretaría General. No hay que tener miedo al debate positivo y a que la militancia decida el mejor proyecto para nuestro partido. Así lo defendí hace tres años y pienso exactamente lo mismo. Ahora bien, cuando termina este proceso tenemos que salir unidos y fortalecidos, y el primero que debe propiciarlo es el secretario general electo. Y para ello hay que contar con todo el mundo. Durante estos años he contado con muchos compañeros y compañeras para conformar la ejecutiva, candidaturas, comité electorales, etc. Siempre me he rodeado de las personas que, por sus perfiles, pueden asumir esa responsabilidad y no pensando en si me apoyaron y calculando su apoyo para la reelección. Y eso es creerse la unidad y liderar, por tanto, espero haber conseguido un partido más unido y coordinado.

Sectores críticos con la actual dirección, como el de su predecesor, Ernest Blanch, ya han manifestado su intención de negociar, aunque por ahora sin necesidad de llegar a primarias. ¿Espera un congreso tranquilo con una candidatura única?

Siempre he estado abierto a escuchar a cualquier militante que tuviera propuestas para mejorar la gestión del partido. Soy alcalde de l’Alcora y, si algo he aprendido, es que siempre hay que escuchar, tanto a los que te aplauden como a los que te critican, y después analizarlo todo para mejorar. Con primarias o sin primarias espero que sea tranquilo, nuestro adversario político no está en nuestro partido, son el PP y la presidenta Barrachina y sus políticas.

Antes de la cita provincial tendrá lugar el congreso de País, con la incógnita de si se produce el reemplazo en la ejecutiva de Tania Baños al pasar a formar parte de la cúpula federal. Dígame al menos tres nombres de castellonenses que podrían ocupar el puesto tan relevante de la alcaldesa de la Vall d’Uixó.

Es una decisión que le corresponde a nuestra secretaria general, Diana Morant, del mismo modo que si vuelvo a ser elegido secretario general yo confeccionaré mi equipo. Diana Morant debe ser la que decida qué compañero o compañera debe ocupar ese puesto si es que se plantea ese reemplazo. No obstante, hay muchos socialistas en Castellón que tienen sobradamente capacidad para ocupar ese lugar.

Tras el congreso provincial, llegará el turno de los congresos comarcales y las asambleas locales. ¿Observa muchos puntos de fricción en la provincia?

Estoy seguro de que vamos a ir congresos de unidad que generarán equipos tanto en la comarcas y las agrupaciones locales para ganar las próximas elecciones municipales de 2027. Nuestro objetivo es gobernar para mejorar nuestros pueblos y ciudades y, sin duda, estos procesos nos van a permitir sentar las bases del trabajo que nos queda por delante para volver a gobernar muchas administraciones locales y la Diputación de Castellón.

Los resultados electorales del 2023 no fueron los más favorables para los socialistas, con la pérdida de muchas alcaldías y el gobierno de Diputación y Generalitat, aunque usted logró una mayoría absoluta en l’Alcora. ¿Cuál es su receta para sumar apoyo cara a la cita con las urnas en 2027?

Trabajo, contacto con la ciudadanía, elaborar proyectos que ilusionen y configurar equipos fuertes, renovados y con influencia en la sociedad de cada municipio. Fiscalizando donde estamos en la oposición, pero también planteando soluciones a los problemas de la ciudadanía. Somos un partido con vocación de gobierno, hemos cambiado la realidad de muchos municipios los últimos ocho años y volveremos a hacerlo a partir de 2027.

¿La criticada gestión del Consell de Carlos Mazón de la dana constituye una oportunidad para el PSPV y para Diana Morant?

La dana es una tragedia que se ha gestionado de manera lamentable por el president de la Generalitat. Cualquier político con un mínimo de dignidad ya habría dimitido. El PSPV-PSOE ha demostrado su responsabilidad durante todos estos meses y lo sigue haciendo cada díadesde el Gobierno de España aportando soluciones. La ciudadanía valenciana ha perdido la confianza en Mazón, no ha estado a la altura, ni allí donde se les esperaba, en una catástrofe como la que ha sufrido la provincia de Valencia. El PP con su silencio cómplice se ha convertido en rehén de un president negligente.

Meses atrás, como portavoz en la Diputación, llegó a pedir la dimisión de Marta Barrachina en el PPCS ante la ausencia de diálogo con la oposición e incluso amenazó con acudir a la justicia para acceder a documentación. ¿Da por enterrada cualquier posibilidad de alcanzar acuerdos con el gobierno provincial esta legislatura?

Los que me conocen saben que soy incapaz de rehuir de buscar acuerdos o consensos, pero es verdad que Marta Barrachina nos lo está poniendo muy complicado. Cada partido tiene una manera de gobernar, unos gobernamos con dialogo y con humildad y, en este caso, el PP gobierna con soberbia y prepotencia la Diputación. Nadie entiende que la presidenta reúna a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia para, según sus comentarios, «pedir a los reyes magos», y que no tuviera el valor de explicarnos que iba a eliminar el fondo de cooperación del presupuesto inicial, con los problemas que esa decisión está acarreando a la hora de hacer las cuentas a muchos ayuntamientos de esta provincia. Ver para creer. Son ellos los que no quieren acuerdos, no quieren negociar, tienen mayoría absoluta y no necesitan para nada nuestro apoyo. Nuestra mano sigue tendida.

Precisamente el viernes anunció que llevarán a los tribunales los presupuestos de la Diputación por la ausencia de consignación para el fondo de cooperación. ¿Por qué se llaga a este extremo?

Si hemos llegado a este punto es porque el equipo de gobierno de manera unilateral sin hablar, ya no con los grupos de la oposición, sino con los alcaldes y alcaldesas, ha decidido eliminar el fondo de cooperación. Consideramos que está poniendo en riesgo las cuentas de muchos ayuntamientos, porque la decisión se tomó cuando ya no tenían margen de maniobra para poder tomar otras decisiones que afectan a la estabilidad presupuestaria. La ley nos puede amparar. La Diputación acordó en 2020 adherirse y, en ningún momento, se ha notificado a los ayuntamientos para decirles que este año no iba a hacerlo, lo que nos da pie a presentar un contencioso.

