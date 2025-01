El alza del café amarga la cuesta de enero en Castellón

La temida cuesta de enero amenaza con volverse más empinada a cada día que pasa. El último pellizco al bolsillo de los castellonenses viene a cuenta del café, convertido más que nunca en oro negro.

Las malas cosechas en países productores como Brasil o Vietnam debido a la situación climatológica, unidas al alza en la demanda mundial, han llevado a un aumento en los precios en origen que ha alcanzado el 70% en la variedad arábica, la de mayor calidad, durante el pasado 2024. Una escalada que ya está teniendo efectos en las cafeterías y bares de Castellón.

Estamos pendientes de saber cuánto nos suben el precio para saber si tenemos que ajustarlo también Marisol — Casa Ana

Tomarse un café en La Biznaga o El Bar del Mercat, locales situados junto al Mercat Central de Castelló y que comparten propietario, es un poco más caro desde esta misma semana, cuando el precio sube de 1,20 a 1,40 euros, mientras que el café con leche se encarece en 30 céntimos, pasando de costar 1,50 a 1,80. Fernando explica que solo en La Biznaga «consumimos entre tres y cuatro kilos a la semana, y ante la subida que viene acumulándose por parte de nuestro proveedor hemos decidido que esta semana aplicaremos también un aumento de precios».

Solemos gastar 12 kilos de café a la semana pero nuestro proveedor mantiene los costes Miguel — Café Centro

Otros establecimientos han movido antes ficha y si bien mantienen inalterable el coste del café para su clientela, han subido diez céntimos el precio del cortado y del café con leche, las especialidades más demandadas, que ya se sitúan cerca de los dos euros.

Pendientes del aumento

En Casa Ana, uno de los locales más emblemáticos del centro de la capital de la Plana, el café sigue costando 1,30 euros, aunque esto podría cambiar. Marisol explica que en este inicio del nuevo año cambian las tarifas de los proveedores: «Ya nos han avisado de que habrá un aumento del precio del café, pero aún no sabemos cuánto subirá». De ello dependerá si repercuten dicho incremento en sus clientes. Al respecto, afirman: «Todo se tiene que valorar, no puedes cargar más a la gente porque los precios están por las nubes, pero si te suben todo, el pan, la cerveza..., al final no tienes otro remedio que subir tú también».

El café en origen no para de subir y hemos decidido aplicar una subida de precios la próxima semana Fernando — La Biznaga

Y es que en locales como este el café llega a suponer «la mitad de nuestra facturación, sobre todo por los desayunos de la gente que trabaja en oficinas cercanas». Un consumo que les lleva a vender al menos «un kilo de café al día».

Otros establecimientos no tienen prevista ninguna subida a corto plazo, como es el caso de otro clásico de Castelló, Café Centro. Su nuevo responsable, Miguel Silva, señala que mantienen el precio del café en 1,40 euros. «Nuestro proveedor, Cafés Beltrán, tiene unos precios estables, así que no tenemos que ajustar los nuestros, y de necesitarlo, trataríamos de ser sensibles con nuestra clientela». Ellos llegan a servir 12 kilos a la semana, aunque ahora su idea «es diversificar nuestra actividad con más oferta gastronómica».

L'Alcora

L’Araiero de l’Alcora es otro de los locales que sopesan subir precios. El dueño, Vicente Albalat, señala que desde septiembre de 2024 al comprar al tostadero «primero subieron 15 céntimos el kilo, luego 20 y ya llega a un euro más. Yo vengo gastando 12 kilos a la semana, lo que supone un aumento de más de 50 euros al mes». Por tanto, «si cobro el café a 1,10 ahora tendré que cobrarlo a 1,20, y el café con leche de 1,50 a 1,80».

Ahora el gasto en café me ha subido más de 50 euros al mes por lo que al final no te queda otra que subirlo Vicente — L'Araiero de l'Alcora

Nules

En El Rincón de Nules el café se salva por ahora del aumento de precios que han aplicado con el nuevo año al menú o a los almuerzos, pero la cocinera, Ami, indica:«En el último año el proveedor nos ha subido el café en torno a un 40%, por lo que es cuestión de tiempo que también lo subamos".

Con el cambio de año hemos subido precios en el menú y los almuerzos pero el café sigue igual Ami — El Rincón de Nules

China se pasa al café

El cambio en los hábitos de consumo de países tradicionalmente bebedores de té, como China, Japón o Corea, cuyos jóvenes se están pasando al café, es uno de los principales factores detrás del aumento acelerado de la demanda, que ahora supera ampliamente la oferta y explica la subida imparable de los precios mundiales. Además, un dólar fuerte ha incrementado el coste de las operaciones. A ello se suman las restricciones de tráfico en el Canal de Suez, lo que genera escasez de oferta en los mercados mundiales, aunque el suministro está garantizado.

