La lista de espera para el carnet de conducir en Castellón se enquista y supera las 4.500 personas

La lista de espera para sacarse el carnet de conducir en la provincia de Castellón supera las 4.500 personas, lo que evidencia que la problemática derivada de la falta de examinadores se ha enquistado.

Nuevo año, mismo problema

«Estamos igual que siempre. Hace un año, cuando hicimos la manifestación, había 3.900 alumnos en lista de espera. Ha pasado un año y ha aumentado en 600 personas, a pesar de los refuerzos momentáneos que pone Tráfico», se lamentaba el presidente de la asociación provincial de autoescuelas, Fernando Alonso, que cifra en 4.516 la cifra de candidatos que aguardan una fecha para realizar el examen práctico, según datos a fecha del jueves.

De 3 a 4 meses

Esto supone unas esperas de entre tres y cuatro meses para poder presentarse. Y es que las autoescuelas no pueden llevar a examen a todos los candidatos que deseen cuando consideran que están preparados. Como recuerda Alonso, es Tráfico el que pone a cada autoescuela el número de alumnos que puede examinar, lo que hace que la gente sea reacia a hacer prácticas si no sabe cuándo va a poder presentarse. Esto repercute en los empleados de las autoescuelas, porque no pueden trabajar todas las horas.

Piden 12 examinadores

Desde la federación provincial reivindican una plantilla fija de 12 examinadores como mínimo para ofrecer un servicio continuo, sin altibajos ni sorpresas. En estos momentos no hay examinadores de refuerzo y hay un coordinador y siete examinadores.

Las autoescuelas se mueren

El 27 de diciembre del 2023 las autoescuelas escenificaron su propio funeral con una marcha lenta de vehículos y un coche fúnebre con coronas de flores que depositaron ante la sede de Tráfico tras una concentración ante la subdelegación del Gobierno. En aquel momento había solo seis examinadores. Entonces la Subdelegación informó de una partida para realizar 800 exámenes por las tardes entre enero y marzo a través de horas extra

Examinadores itinerantes

A inicios del verano, ante el engrosamiento de la lista de espera, entregaron 4.700 firmas para pedir una solución definitiva ante una plantilla. En septiembre de este pasado año, la lista de espera se situaba en 4.417 aspirantes con nueve examinadores para afrontar esta carga de trabajo. De ellos, cuatro se incorporaron entre mayo y junio. Paralelamente Tráfico ha ido dotando de examinadores itinerantes pero no son permanentes, sino que están un tiempo y se van.

Críticas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Por otro lado, la Confederación Nacional de Autoescuelas se ha mostrado preocupada por el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Uno de los argumentos más controvertidos del estudio de la CNMC es su análisis sobre la tasa de suspensos en los exámenes prácticos de conducir en España, presentada como un reflejo de la ineficiencia del sistema de formación vial.

Por un lado la patronal apela a la insuficiencia de recursos humanos, principalmente en el número de examinadores, y las limitaciones organizativas, lo que provoca largos periodos de espera entre la solicitud del examen y su realización. "Esta demora, que puede extenderse durante semanas o incluso meses, no solo genera frustración entre los aspirantes, sino que les obliga a interrumpir sus clases prácticas. Como resultado, los alumnos pierden habilidades esenciales y confianza al volante, lo que aumenta significativamente las probabilidades de suspender cuando finalmente se

examinan", manifiesta la CNAE.

También hacen referencia a la ausencia de una regulación clara en materia de seguridad vial, lo que propicia que no se obliga a un nivel mínimo de preparación antes de presentarse al examen para obtener el permiso de conducir, sino que es el propio alumno quien decide cuándo examinarse y no la autoescuela.

Por otro lado, expresaron su preocupación por la propuesta de la CNMC de permitir la conducción acompañada de conductores no profesionales, recordando la importancia del vehículo de doble mando. Este estándar de seguridad permite al profesor de autoescuela intervenir de forma inmediata ante cualquier situación peligrosa durante el aprendizaje. "Sustituir esta figura profesional por tutores no cualificados y sin formación en seguridad vial incrementaría exponencialmente los riesgos en carretera y comprometería los objetivos de reducir la siniestralidad vial", concluyen.

