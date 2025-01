El PP impulsa la generació d'oportunitats d'ocupació a l'interior de Castelló

El Partit Popular de Castelló ha defensat que l'interior de la província veurà este 2025 ampliades les seues oportunitats laborals a través de l'ambiciós programa de Tallers d'Ocupació que el Consell injecta a 9 localitats en risc de despoblació amb un increment de fons i ampliació de vacants.

Així ho ha exposat aquest dilluns el secretari general del PPCS, Salvador Aguilella, a una reunió comarcal celebrada a Pina de Montalgrao, on ha posat de manifest “el compromís amb l'interior que es traduïx en l'ajuda directa a nou localitats que reforcem amb un pla formatiu que genera ocupació i oportunitats”.

"Crear futur"

“Esta és una bandera del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que la nostra presidenta del PPCS, Marta Barrachina, en qualitat de presidenta de la Diputació, també lidera a la província", ha assenyalat Aguilella, afegint que precisament ací "és on major sensibilitat mostra este Consell que aposta per nou municipis en risc de despoblació per a crear, a través del programa de Tallers d'Ocupació, formació, ocupació i futur a Montán, Vall de Almonacid, Caudiel, Geldo, Rossell, Morella, Atzeneta, Llucena i Benassal".

"Estes nou localitats rebran una inversió de 3.297.168 euros per a emprar cent veïns, dotar-los d'una formació eminentment pràctica que els òbriga portes en el món laboral", ha detallat, exposant que des de jardineria, construcció o electricitat fins a conservació de muntanyes o aprofitament forestal, "és la millor manera de crear futur en un interior quallat de talent i oportunitats que fa de la nostra una província única".

Ampliació dels fons

Més enllà, al costat del compromís amb l'interior, des del PP asseguren que el Consell no abandona la seua aposta per la resta del territori provincial: "S'oferixen fins a 30 places més que en 2024, passant de les 440 del passat exercici a les 470 previstes per a 2025, i s'amplia el fons destinat a esta acció clau per a l'ocupació, dels 11.715.577,60 euros de 2024 als 12.913.908 de 2025". En definitiva, s'amplia el pressupost en 1,2 milions d'euros més, "el que demostra que la joventut que desitja treballar té més opcions laborals amb les polítiques compromeses del Partit Popular".

El número dos del PP a la província de Castelló considera "vertebral" comptar amb una política "ferma i compromesa" amb la formació i l'ocupació. "El PP no sols ho diu, sinó que ho fa. I ho demostra amb accions clares com l'augment de fons per al programa de Tallers d'Ocupació que es traduïx en un increment de places per a donar resposta a joves i aturats que desitgen formar-se per a treballar".