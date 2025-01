El PSPV reforça el seu projecte a Els Ports i el Maestrat de cara al 2027

El PSPV de Els Ports-Maestrat ha activat tota la maquinària política amb l’objectiu de reforçar el seu paper clau en la comarca cara al 2027 per tal de ser clau a l’hora de recuperar la presidència de la Diputació de Castelló.

Així s'ha plasmat al comité comarcal dels socialistes, celebrat a les Coves de Vinromà, on les executives d’Ana Besalduch i del secretari general provincial, Samuel Falomir, evidenciaren la seua unió amb les agrupacions municipals "per a generar alternatives fortes en les localitats on no governem i ampliar la representació en aquells on ja comptem amb grans alcaldes i alcaldesses".

Defensa de l'autonomia municipal

Per unanimitat, el màxim òrgan de decisió entre congressos ha acordat defensar l’autonomia municipal front a la “retallada històrica i milionària” en les transferències als ajuntaments que el PP de Marta Barrachina ha imposat en els pressupostos provincials de 2025.

Per a Besalduch, també alcaldessa de Sant Mateu, “no ens quedarem callats davant aquest atac inacceptable als ajuntaments i lluitarem perquè se’ns garantisquen tots els recursos necessaris per a avançar”.

Per la seua banda, Falomir ha apel·lat a la mobilització del socialisme “per a enfortir el projecte progressista, seriós i municipalista que representem front a una dreta desorientada, negligent i tramposa com la de Carlos Mazón i Feijóo”. “Estem ací per a guanyar el futur i millorar la societat des de la proximitat, apostant per les polítiques progressistes que han demostrat ser útils per a les persones, millorant la capacitat adquisitiva de la gent i ampliant drets”, ha afirmat.

Tant Falomir com Besalduch han coincidit en la necessitat de “no perdre ni un minut en el nostre objectiu de tornar la decència a les institucions i de recuperar una diputació que torne a servir als pobles i no als amics de la presidenta”.