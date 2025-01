El PSPV retreu a l’equip de Marta Barrachina que "ignore un any més" les necessitats esportives de l'interior de Castelló

El grup socialista de la Diputació de Castelló ha recriminat a l’equip de govern de Marta Barrachina que, per segon any consecutiu, "ignore la proposta socialista i una de les promeses electorals del PP" de destinar una partida econòmica específica per a la construcció, reforma i adequació d’instal·lacions esportives, amb especial atenció als municipis de l’interior.

El diputat provincial Vicent Aparisi ha lamentat que “la desaparició d’aquesta reivindicació demostra que el PP de la Diputació no creu en l’esport i margina els pobles més xicotets, que necessiten més inversió pública per a millorar les seues instal·lacions en mal estat o construir-ne de noves”. Aparisi ha posat com a exemple “piscines amb fuites que necessiten reformes integrals o projectes de pavellons que no arriben a bon port per falta de recursos”.

"Bocanada d'aire fresc"

El diputat socialista ha destacat que la proposta del PSPV suposava “una bocanada d’aire fresc per als municipis, ja que permetia abordar projectes que, d’una altra manera, són inassumibles per a les arques municipals”. A més a més, ha denunciat que la falta de suport provincial “impedeix que tots els castellonencs, independentment d’on residisquen, puguen accedir a instal·lacions esportives modernes i de qualitat”.

Des del PSPV recorden que “l’esport mou l’interior i és necessari potenciar l’esport base com a motor de futur. Volem que els joves puguen accedir a instal·lacions de qualitat i que això fomente la cohesió social”, ha afirmat Aparisi.

“Lamentem que la Diputació es desentenga de les reivindicacions dels alcaldes i alcaldesses de l’interior. Des del PSPV presentarem al·legacions al pressupost per a garantir el suport econòmic de la corporació a aquests municipis que també tenen dret a tindre unes instal·lacions esportives dignes i accessibles”, ha conclòs.