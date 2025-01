La rectora de la UJI vincula la posibilidad de ampliar plazas de Medicina a más tener más financiación

El president Carlos Mazón anunció este lunes la intención del Consell de «poner a disposición de las universidades públicas valencianas un aumento del 15% de las plazas del grado de Medicina». La medida, según fuentes de la Conselleria de Educación, se refiere a todas las que imparten esta titulación, incluida la Universitat Jaume I de Castelló. Mazón aseguró que trabajarán este aspecto «individualmente con todas y cada una» de las universidades «para ofrecer esa posibilidad a lo largo de los próximos cursos».

La rectora de la UJI, Eva Alcón, se mostró prudente a la hora de valorar el anuncio. Igualmente matizó que se trata de una medida de gran trascendencia académica y relevancia social que requiere una información más detallada de cómo será su desarrollo.

Recursos

La rectora de la UJI apuntó que, entre otras, la ampliación de plazas de Medicina tendría que ir acompañada de la financiación adecuada, suficiente y sostenible, no solo para realizar las prácticas, sino para garantizar la calidad de la formación. Alcón insistió en la necesidad de contar con una financiación suficiente y plurianual que permita a las universidades una planificación estratégica del servicio público de educación superior e investigación que prestan, incluida la adaptación de la oferta académica a las demandas sociales.

La titulación más demandada

Medicina fue la titulación con mayor nota de corte de la UJI, con un 13,178 (junio). Además, fue la carrera que más solicitudes recibió en primera opción, 441 para 85 plazas, según el informe de preinscripción para el curso 2024/25. Ampliar la oferta un 15% supondría 12 puestos más, hasta casi 100.

Retener el talento

No hay duda, pues, del interés que despierta esta titulación entre los estudiantes. Pero ¿ampliar la oferta formativa contribuirá a paliar el déficit de médicos? «Son soluciones simplistas que no van a funcionar», señaló Alejandro Calvente, presidente del sindicato médico CESM CV. «España es el primer país en egresados por número de habitantes. Si no tenemos médicos es porque se marchan, porque las condiciones laborales son peores aquí», indicó Calvente, apelando a mejorarlas para evitar la fuga de profesionales.

Una planificación

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Castellón, Carlos Vilar, destacó que «el aumento de plazas de Medicina o la conversión de todos los hospitales públicos en universitarios son medidas a priori positivas, pero no pueden llegar de forma aislada». Vilar aseguró que «es necesaria una planificación acordada entre todos los entes implicados, así como mejorar las condiciones laborales de la profesión médica para que esos nuevos alumnos se queden a ejercer en la Comunitat, ya que muchos serán de otras comunidades, y una vez finalizados sus estudios, volverán a sus lugares de origen».

Además, Vilar consideró «importante acondicionar los centros sanitarios para poder acoger, en condiciones, a un mayor número de plazas de estudiantes de medicina».

Prácticas

El decano de Ciencias de la Salud de la UJI, Eladio Collado, explicó que los cinco hospitales de la provincia acogen alumnos en prácticas (General, la Magdalena, Provincial, la Plana y Vinaròs). Sin embargo, solo el General y la Plana son oficialmente universitarios, según Sanitat. Los alumnos de la Cardenal Herrera CEU tienen asignado el Comarcal de Vinaròs para hacer prácticas mayoritariamente, si bien también tienen firmado un convenio para hacerlas en el Provincial, si hay plazas. El CEU ofrece 70 plazas de Medicina