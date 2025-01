10 centros de infancia, mayores y mujeres de Castellón tienen contrato caducado

Diez centros de infancia, de mayores y mujer tienen el contrato caducado en la provincia de Castellón, según denuncian los sindicatos, que instan al Consell sacarlos a licitación e incluir mejoras salariales y de ratio.

Las residencias de la tercera edad afectadas por esta situación son El Pinar y Gran Vía de Castelló, así como la de Segorbe y la Virgen de Gracia de Vila-real. También está sin actualizar contrato la gestión del Centro Mujer 24 horas de Castellón. El que estos centros de titularidad pública y gestión privada no hayan salido a licitación tiene repercusiones, para los trabajadores y para las personas usuarias.

Impacto en trabajadores y usuarios

Así, desde CCOO señalaron que el acuerdo que se alcanzó con el anterior Consell, que era equiparar las condiciones laborales a las del personal de Servicios Sociales, no se está cumpliendo. «Se trata de ir homologando las condiciones salariales de las personas trabajadoras en centros de gestiones integrales con las de los gestionados directamente por la Generalitat de forma progresiva. Así, en caso de que saliera la nueva licitación se debería contemplar en el importe en el nuevo contrato los cálculos de las mejoras salariales y, al no haber una nueva licitación, esto no se puede aplicar», manifestaron.

Además, también afecta en términos de calidad del servicio, de plantillas y ratios de usuarios y trabajadores, indicaron las mismas fuentes, que advirtieron de que el decreto de tipologías contemplaba las personas trabajadoras para cada categoría respecto al profesional y se está queriendo rebajar. En ese sentido, señaló que camina hacia el modelo de macrocentros, que ya se mostró caduco en pandemia. Las mismas fuentes sindicales reivindicaron sacarlos ya a concurso e incluir las mejoras salariales y un aumento de las ratios de personal. Tanto CCOO como UGT se concentraron la semana pasada y volverán a hacerlo el día 29 para denunciar esta situación.

Centros de menores

También se encuentran con contrato caducado dos centros de menores de Vinaròs, dos de Castelló y uno de Nules. Así lo indicaron fuentes de UGT, que ha convocado huelga general el día 19 de febrero en todos los programas, servicios y centros de gestión indirecta del sistema público valenciano de servicios sociales para exigir al Consell un salario digno y denunciar la precariedad laboral. UGT denuncia el incumplimiento por parte del Consell de la normativa laboral en materia de retribuciones, ya que no está financiando la acción concertada y los contratos públicos al no tomar como referencia los salarios establecidos en los Acuerdos Interprofesionales de mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales publicados en 2023

Licitaciones

Por lo que respecta al anuncio sobre el servicio de gestión integral del centro mujer 24 horas de Castellón está publicada en la plataforma de contratación de la Conselleria y se pueden presentar ofertas hasta el 12 de febrero. Sale con un presupuesto base de licitación de 3.232.161,68 euros. Anteriormente había salido a licitación pero quedó desierta porque no se presentó ninguna empresa.

Mientras, desde la Conselleria de Bienestar Social anunciaron que se prevé que las licitaciones de centros de mayores saldrán en este primer trimestre del año.

Asimismo UGT y CCOO han convocado una concentración el día 21 de enero ante la residencia Ballesol en Castellón para reivindicar el convenio de las privadas.

Suscríbete para seguir leyendo