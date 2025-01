UE: Compromís exigeix més protecció de la indústria de Castelló front a la competència índia

L’eurodiputat de Compromís, Vicent Marzà, ha instat la Unió Europea a prendre mesures fermes per garantir una competència justa en les relacions comercials amb l’Índia. Marzà, portaveu del grup Verds/ALE en el seguiment de les relacions UE-Índia, ha expressat la seua preocupació pels efectes negatius que podrien derivar-se d’un acord de lliure comerç amb el país asiàtic, especialment per a sectors fonamentals com la ceràmica i l’arròs, que tenen un pes decisiu en l’economia de Castelló i el territori valencià.

Competència deslleial

Segons Marzà, l’Índia ha aconseguit augmentar exponencialment la seua presència en el mercat ceràmic europeu, passant del 7% al 60% en només quatre anys. Aquest creixement es deu a pràctiques comercials que no compleixen amb els estàndards socials, laborals i ambientals exigits a Europa, fet que genera una competència deslleial que afecta directament la indústria castellonenca.

Tot i que la UE ha aplicat aranzels del 7% per fer front a aquestes pràctiques, l’eurodiputat considera que aquestes mesures són clarament insuficients per compensar els subsidis encoberts i els avantatges de costos de producció que té l’Índia.

Vulnerabilitat

A més, Marzà ha destacat que la crisi energètica a Europa, agreujada per la guerra a Ucraïna, ha incrementat els costos de producció de manera significativa, dificultant encara més la competitivitat de les empreses europees.

Mentrestant, altres països es beneficien d’ajudes públiques que els permeten consolidar la seua expansió global. Aquesta situació, segons Marzà, posa en risc sectors essencials com el ceràmic i l’agricultura, amb l’arròs valencià com un dels més vulnerables si es permet l’entrada lliure d’aranzels per a més del 95% dels productes indis.

L’eurodiputat ha fet una crida a la Comissió Europea per prioritzar polítiques comercials que defensen els interessos de les indústries europees i asseguren mecanismes per a la transició verda. Per a Marzà, és essencial actuar amb decisió per garantir la sostenibilitat i el futur d’un teixit industrial que és clau per al territori de Castelló.