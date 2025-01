Compromís proposa millores al pla d’ocupació de la Diputació de Castelló

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha registrat una moció per al pròxim plenari amb l’objectiu d’impulsar millores en el pla d’ocupació provincial, facilitant la continuïtat laboral, ampliant els beneficiaris de les ajudes i fomentant l’arrelament de les persones contractades als municipis de la província.

La proposta inclou una sèrie de mesures encaminades a garantir una gestió "més eficient i ajustada a les necessitats reals del territori". "Proposem incloure en les bases del pla d’ocupació la possibilitat que els ajuntaments puguen prorrogar, amb càrrec a aquest pla, els contractes de les persones seleccionades dins dels programes Emcortp o Emerge de Labora, mantenint les mateixes condicions laborals”, explica el portaveu de la coalició valencianista, David Guardiola.

Reducció de la duració dels programes

La formació justifica la petició d'aquesta mesura en que el Labora ha reduït la duració d’estos programes, passant d’un any a sis mesos, i de huit a sis mesos respectivament. “Amb aquesta reducció les persones contractades a través del programa s’enfronten a una situació d’inestabilitat laboral en concloure aquest període, respecte a contractacions amb els programes anteriors”, lamenta Guardiola.

A més a més, la coalició reclama la incorporació com a beneficiàries del pla d’ocupació a les mancomunitats, així com una millora en la coordinació entre la Diputació i Labora i amb altres institucions públiques per a dissenyar conjuntament les polítiques d’ocupació, garantint la màxima eficàcia en la gestió dels programes i adaptant-los a les necessitats reals del territori.

Guardiola subratlla la importància d’apostar per unes polítiques d’ocupació amb visió de futur que promoguen la creació de llocs de treball sostenibles i contribuisquen a la lluita contra la despoblació. "Amb aquesta proposta volem fer un pas endavant per aconseguir que les persones contractades a través del Pla d’Ocupació puguen consolidar el seu projecte de vida en els nostres pobles, reforçant la xarxa local i garantint la dinamització econòmica del territori", conclou.