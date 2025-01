Menys tràmits per obtenir el títol de Batxiller de majors de 20 anys

La Conselleria d’Educació ha traslladat als sindicats en mesa sectorial la nova orde de proves de majors de 20 anys per a obtindre el títol de batxiller. Esta nova orde també inclou la simplificació i agilitació de tràmits del procediment.

Així mateix, actualitza les equivalències i convalidacions aplicables a persones amb estudis parcials de Batxillerat o amb exercicis superats en convocatòries anteriors de la prova lliure.

El director general d’Ordenació Educativa i Política i Lingüística, Ignacio Martínez, ha presidit la trobada, en la qual ha indicat que de la nova estructura de Batxillerat es desprén la necessitat d’elaborar una nova norma que regule esta prova autonòmica.

Concretament, s’actualitzen els exercicis amb les noves matèries de cada modalitat i s’inclou la nova modalitat de Batxillerat General.

La finalitat d’esta prova és verificar que les persones aspirants han assolit els objectius establits en l’article 33 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i les competències indicades en l’article 16 del Reial decret 243/2022, de 5 d’abril, pel qual s’establixen l’ordenació i les ensenyances mínimes del Batxillerat.

Els requisits

Els aspirants han de tindre almenys 20 anys, o complir-los l’any natural de la convocatòria de la prova, no estar matriculats en l’etapa de Batxillerat en el moment d’efectuar la inscripció i no estar en possessió del títol de batxiller en cap de les seues modalitats ni de cap titulació declarada equivalent a efectes acadèmics.

La prova per a l’obtenció directa del títol de batxiller es durà a terme de manera diferenciada segons les diferents modalitats i vies de Batxillerat, de manera que els exercicis tindran com a referència curricular les competències clau i els descriptors operatius de l’etapa de Batxillerat, així com les competències específiques, els sabers bàsics i els criteris d’avaluació de les matèries que consten en el currículum vigent per a l’etapa de Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

D’esta manera, la prova s’estructurarà en dos blocs (un de matèries comunes i un altre amb les matèries de la modalitat triada) i un total de set exercicis, els quatre primers corresponents a les matèries comunes (Valencià, Castellà, Llengua Estrangera i Filosofia-Història), i els tres restants corresponents a les matèries de modalitat.

La novetat: una prova única

Així, com a novetat, s’elimina un exercici corresponent a la matèria optativa respecte al format anterior de proves.

Cada un dels set exercicis comprendrà dos matèries, una del primer curs i una altra del segon curs. Els criteris d’avaluació i qualificació de la prova es faran públics en la pàgina web del centre en el qual es faça l’exercici.

La prova serà única en cada curs escolar i es desenrotllarà, almenys, en dos dies consecutius, en sessions que podran ser de matí i vesprada. En la resolució anual que convoque la prova s’especificaran les seus, així com les dates i horaris dels diferents blocs i els seus exercicis.

L’exempció del valencià en estes proves se cenyirà al marcat per la Llei de llibertat educativa.

Com a novetat, l’orde preveu que la composició dels tribunals s’amplie de cinc a set membres, perquè hi haja un major nombre d’especialistes en cada matèria que puga garantir l’objectivitat en la correcció dels diferents exercicis. Així mateix, el tribunal podrà ampliar-se amb personal docent assessor d’altres especialitats quan siga necessari.