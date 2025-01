El PSPV acusa Mazón de “rebel·lia” en bloquejar l’auto del TSJ que obliga a contractar més docents

El portaveu d'Educació del PSPV a Les Corts, el castellonenc José Luis Lorenz, ha denunciat aquest dijous que la Conselleria d’Educació, en mans de l'executiu de Carlos Mazón, continua sense aplicar l’acord de plantilles signat pel govern de l’anterior president Ximo Puig que preveia la contractació de 1.900 professors per millorar l’atenció i la qualitat de l’ensenyament públic en el curs actual, 220 d'aquests a Castelló.

Lorenz ha explicat que una de les primeres decisions de Mazón i Rovira al capdavant de la Generalitat va ser anul·lar aquest acord "de manera unilateral", fet que va desencadenar una batalla judicial que ha acabat amb un dictamen del Tribunal Superior de Justícia que obliga el Consell a complir amb el pacte i ampliar les plantilles de l’educació valenciana. No obstant això, “els mesos corren i el curs avança sense que el Consell haja mogut fitxa per a acatar la resposta de la Justícia”. “Sembla que s’han declarat en rebel·lia”, valora.

Sense detalls

El parlamentari ha assegurat que, en un principi, el govern de Mazón havia anunciat que el concurs per a fer efectiva l’augment de plantilles s’obriria a principis de gener, però fins al moment, tant la comunitat educativa com els sindicats i els partits de l’oposició “no hem rebut més detalls sobre les intencions de l’executiu autonòmic”. “Si continuen dilatant els temps, ens vorem obligats a emprendre noves accions per pressionar perquè es facen efectives les adjudicacions”, ha advertit Lorenz. “No creuen en l’educació publica”, sentència

El diputat per Castelló ha alertat que l’ensenyament públic valencià pateix greus problemes només un any i mig després del canvi de govern. “En temps rècord, Mazón ha aconseguit posar la comunitat educativa en peus de guerra, liquidar el Pla Edificant, atropellar i portar l’educació en valencià a l’UCI i recuperar les tisores a les aules”, ha denunciat.

“És fonamental que el govern autonòmic prioritze la inversió en l’educació pública perquè és l’única que iguala les oportunitats de tots els valencians i valencianes”, ha afegir. José Luis Lorenz ha conclòs exigint a la Generalitat la contractació de tot el professorat acordat “perquè, encara que no ho vulguen vore, implica millor atenció a l’alumnat i una millor qualitat de l’ensenyament per als nostres fills i filles”.