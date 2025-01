Los trabajadores de Marie Claire aplazan su regreso, pero confían "en un pago inminente"

Se espera que la próxima semana sea decisiva en el futuro de la histórica firma textil Marie Claire, ubicada en Vilafranca. El 20 de enero estaba previsto que la plantilla se reincorporara a su trabajo, después de varias semanas de permiso retribuido. Una medida que se tomó a mediados de diciembre ante las bajas temperaturas que tenían que sufrir los empleados, al no estar todavía efectivo el contrato de suministro de gas. Unos trabajadores que, por otro lado, todavía no han cobrado desde la compra de la factoría por parte de For Men.

El responsable de Industria de UGT en Castellón, Antonio Durán, señala que este permiso "tenía que haber finalizado el jueves 16, para reiniciar la actividad el día 20, ya que los viernes no se trabaja en Marie Claire". Finalmente, "se ha ampliado el permiso retribuido hasta el martes". ¿Qué pasará desde el miércoles? Por el momento, sigue la esperanza de que la situación quede resuelta "de manera inminente" apunta. Una solución que pasaría por el pago a los trabajadores y la recuperación de la normalidad. No es la primera vez que se anuncia un arreglo a la delicada coyuntura de Marie Claire, pero espera que esta vez sea la definitiva.

Hay "confianza"

Durán menciona que incluso cabe la posibilidad de que la reincorporación llegue antes. "Si el lunes han cobrado los trabajadores, se podría volver al día siguiente". Por su parte, ese 21 de enero "subo a Vilafranca para hablar con los empleados y saber si se ha pagado". Mientras sigue la espera "nos llega que el arreglo será inminente, de horas o días", añade.

El representante sindical pone de manifiesto "la confianza de los trabajadores, que parecen estar hechos de una pasta especial", después de las numerosas dificultades que han pasado en los últimos años, al tener que sufrir por numerosos recortes de plantilla y un agónico proceso de venta que estuvo a punto, el pasado verano, de dar al traste por la desconfianza del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y del juzgado de lo mercantil de Castellón.

Embargo de cuentas

No solo se deben los salarios a los cerca de 70 trabajadores. Tampoco se han pagado los 250.000 euros del traspaso de la compañía.

Ante este panorama el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón decidió el embargo de todos los bienes de la textil y las cuentas bancarias del nuevo propietario. Una medida para impedir que pueda vender la maquinaria, las naves o la marca antes incluso de pagarlas.