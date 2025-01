Las luces y sombras para Castellón del nuevo acuerdo comercial de la Unión Europea

Han transcurrido más de dos décadas de negociaciones, pero el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lleva camino de ser efectivo en breve. La UE cerró el pacto hace un mes, que ahora debe ser ratificado por los estados miembros y el Parlamento Europeo. Supondrá una reducción de los aranceles que actualmente gravan los envíos europeos a esta zona de Sudamérica y viceversa. Algo que puede tener efecto en la economía de Castellón.

A lo largo de todos estos años se ha señalado que los países europeos podrán ganar terreno en un amplio mercado al otro lado del Atlántico, pero esto también implica una mayor competencia en determinados productos.

Más presión en la naranja

Uno de los sectores más perjudicados será la citricultura. Brasil es una potencia mundial en la producción de zumo de naranja, por lo que los precios de los envíos a Europa serán más baratos. En Alicante se calcula que esto tendrá un impacto de 25 millones al año. El secretario general de la Unió, Carles Peris, menciona que Castellón, «no se verá tan perjudicada como las otras zonas de la Comunitat, o Andalucía, ya que el 75% de la producción es de mandarina o clementina, y no de cítricos de mayor tamaño». Pese a ello, avisa de que puede «desestabilizar a los productores de naranjas», especialmente en los destríos destinados a la elaboración de zumos. La competencia brasileña mermará la rentabilidad de los productores españoles. Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, Aguado, apunta que este tratado con Mercosur «sería la última puñalada trapera, no solo al campo sino al espíritu democrático de Europa, porque la ciudadanía no quiere competencia desleal».

Más allá de cuestiones comerciales, otro temor que manifiesta Carles Peris tiene que ver con las plagas. «Precisamente de los países del Mercosur se interceptó un 178% más de plagas en 2024», al pasar de 36 a 100 detecciones. «Son unos datos muy preocupantes», afirma.

En la industria

Un informe de la Cámara de Comercio de Valencia detalla la vertiente positiva del acuerdo. «La industria manufacturera europea, mucho más desarrollada, será la más beneficiada por el acuerdo alcanzado». Entre los productos hechos en la Comunitat, cita a dos elementos señeros de Castellón, los esmaltes para la cerámica y los azulejos. A ello se suma la maquinaria industrial. Todos ellos rebajarían los aranceles para su envío a la zona de Mercosur. «El ahorro revierte tanto para la empresa (menor coste de exportación) y para el consumidor final (menor precio de compra)», detalla.

'Arma de doble filo' en el azulejo

En cambio, desde la patronal del azulejo, Ascer, creen que puede ser «un arma de doble filo y que suponga más bien la entrada de productos de fuera de la UE que van a competir con los europeos en una clara ventaja competitiva al no tener costes medioambientales, costes laborales mucho más bajos, condiciones fiscales más ventajosas y apoyos de sus gobiernos». Recuerda que Mercosur, y América Latina en general, «es una región productora de cerámica que se autoabastece en su gran mayoría debido a que cuentan con producción allí, a las dificultades logísticas para poner producto español en la zona, y además, suelen demandar producto de un valor añadido inferior a otros países de exportación».

