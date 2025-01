Castellón se fija en Fitur en Alemania y Reino Unido para cazar más turistas

Castellón calienta motores para la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), con los empresarios ultimando su agenda de negocios y con la vista puesta en captar más turismo internacional, en especial, de Alemania y Reino Unido; mejorar las conexiones aéreas para facilitar su llegada; y con el gancho de productos como el turismo de salud y deportivo (vinculados a balnearios, ciclismo o fútbol).

En su 45ª edición, la primera gran cita turística del año, arrancará el próximo miércoles, 22 de enero, en Ifema Madrid y se desarrollará hasta el domingo 26, si bien los tres primeros días están dirigidos a un público profesional.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, resaltó que en este Fitur se apuesta por atar contratos con turoperadores con un gran interés «por ensanchar la base de nuestro turista emisor. Hay que mantener el excelente posicionamiento nacional y ampliarlo. Y en el internacional hay mucho margen». En su opinión, se podría apostar por conseguir por ampliar conexiones aéreas: «Cualquier ruta desde Francia sería muy positiva. Al igual que desde Italia, Alemania, Portugal o Reino Unido». Para Martí, los ítem claves en este nuevo ejercicio del 2025 para el sector provincial son «seguir ganando tiempo a la estacionalidad, seguir internacionalizando el destino, mejorar la productividad y conseguir un buen convenio colectivo -se negocia este año-». Para Martí, en estos días de feria, tanto en la agenda institucional colectiva como la de cada empresa con sus agencias y touroperadores, los productos turísticos a abanderar serán «costa, interior, patrimonio, naturaleza, gastronomía y fiestas populares».

El turismo de salud y el deportivo se erigen como gancho junto al clásico sol y playa en la Feria de Madrid / Mediterráneo

Contactos con los nº 1

El presidente de la patronal hotelera Hosbec en Castellón y del Club de Producto Introducing Castellón, Javier Gallego, ahondó en que el sector turístico castellonense afronta este Fitur 2025 con dos grandes objetivos estratégicos: «Uno, consolidar la internacionalización del destino, que nos traiga aparejada la amplitud de la temporada, que sigue siendo nuestra estrella polar. Y dos, nos encontramos con que cada año va creciendo en importancia y necesidad es la falta de disponibilidad de recursos humanos suficientes y cualificados, las dos cosas, porque ahora no tenemos ninguna de las dos. Y una sin la otra no tiene sentido».

En relación a las citas previstas con mayoristas y turoperadores, Gallego explicó que «desde Castellón se trabajan todos los mercados internacionales, si bien en este 2025 vamos a incidir en dos: las prioridades son Alemania y Reino Unido, sin desdeñar Holanda, de gran importancia para el mercado valenciano; o el francés, cliente tradicional de Castellón».

Productos y estrategias

¿Con qué armas van a intentar atraer? Pues el producto sol y playa con el concepto Mediterráneo, el clásico, «pero vamos a dar más protagonismo al turismo de salud». Y citó como ejemplo que «se ha firmado un contrato con un gran turoperador, Fit Reisen, que es el nº1 de Europa en territorios de lengua alemana (Alemania, Austria, Suiza,...). Y para este 2025 se ha confirmado que en su catálogo se incluirán tres destinos de salud de Castellón: Montanejos y su balneario (que se incorpora como ciudad termal y es una gran satisfacción), el Palasiet Thalasso-Clínica y Hotel de Benicàssim; y el balneario Magic, que además se va a reformar con una importante inversión, en Orpesa». Para el portavoz de los principales hoteleros, existe «esperanza en consolidar esa línea de turismo de salud. Nos ha costado muchos años para que nos incluyan y tenemos mucha ilusión. Es una venta al cliente final o vía agencias. Fit Reisen es proveedor de alojamiento y ofrece el producto a clientes de alto poder adquisitivo, durante todo el año».

Conexiones aéreas

En el caso de Castellón, «el acceso puede ser a través del aeropuerto de Castellón (con las rutas de Stuttgart, Berlín y Dusseldorf) o bien a través del de Valencia». Sumado al turismo de salud, desde Hosbec ven clave «el deportivo, potenciando el ciclismo y fútbol donde Castellón tiene una presencia estratégica importante, y luego el senderismo, etc.».

Otro mercado clave, Francia, que contará con vuelos directos entre Castellón y París en 2026, «sería interesante contar con Lyon, en el norte de Francia».

Operaciones paralizadas por la incertidumbre sobre el presupuesto 2025

En otro orden de cosas, Fitur puede convertirse en un espacio para el diálogo de las empresas con las instituciones públicas. Gallego citó que en el sector existe preocupación «porque la respuesta de la Conselleria sobre el plan de colaboración para este año no ha llegado. Y si no sabemos si se van a mantener las líneas y si se va a incrementar o no el presupuesto no se puede planificar. Hay mucha incertidumbre sobre sise va a seguir utilizando el partenariado público-privado como hasta ahora. Otros años en noviembre-diciembre ya sabíamos con tiempo suficiente una cantidad aproximada de los convenios, o las condiciones». Esto tiene un efecto y es que «los empresarios turísticos tenemos operaciones paralizadas (si no tengo presupuesto no sé lo que puedo hacer en cuanto a ferias, contratos, etc.). Pero no es solo un problema de Castellón. Estamos esperando una reunión», agregó.

Turismo de interior y bono viaje

Coincidió el presidente de la Asociación de Turismo Rural (ATR, vinculada a Ashotur), Joaquín Deusdad. «En Fitur queremos pedir a la Conselleria si es posible un bono viaje especial para el interior de Castellón, que sea gastronómico, cultural o de naturaleza; pero diferenciado del bono silver, el cual con 8 ó 10 noches vemos más adecuado para hoteles de playa. Tras los cambios, no tenemos claros los interlocutores y esperamos saber en Fitur si Turisme nos ofrecerá fondos para desestacionalizar. Estamos esperanzados; precisamos apoyo».

Proyección turística de los 135 municipios

La alcaldesa, Begoña Carrasco, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en la rueda de prensa. / MEDITERRÁNEO

En Fitur los ayuntamientos -como Castelló, Vila-real, Benicàssim, Alcalà de Xivert, la Vall d’Uixó, Burriana, l’Alcora, Orpesa, Benicarló, Moncofa, Almenara, Nules y Almassora- acuden con originales propuestas. Castelló brinda un destino de película y promocionará Escala a Castelló, Som Festival, el Festival del Viento, Ruta Cerámica, arrós a banda y fiestas de la Magdalena. La Diputación de Castellón venderá sus marcas: Cycling (cicloturismo); Ruta de Sabor (gastronómica), Sénior (viajes para mayores) y Tierra de Festivales (música). No faltarán show-cookings en los estands.

Agenda del aeropuerto con una decena de aerolíneas en Fitur

El aeropuerto de Castellón, como referente y herramienta de los empresarios para la desestacionalización de la campaña turística de Castellón, estará presente en esta edición de Fitur para afianzar las relaciones con las compañías aéreas y trazar las estrategias de promoción de la provincia en los nuevos destinos con los que conectará este año, récord en la oferta de rutas. El director general de Aerocas, Justo Vellón, repasa con Mediterráneo, la agenda que se viene trazando para esta convocatoria.

Un grupo de pasajeros descienden de un avión de Volotea a su llegada al aeropuerto de Castellón. / Mediterráneo

"Este 2025, con oferta récord y un 30% de rutas nacionales, la meta es superar los 300.000 pasajeros" Justo Vellón — Director general de Aerocas

-¿Cuáles son los principales objetivos del aeropuerto de Castellón para este Fitur 2025?

-Por una parte, trasladar a los agentes turísticos la oferta de vuelos del aeropuerto de Castellón para este 2025, que es la más elevada en la trayectoria del aeropuerto, con hasta 14 rutas regulares programadas. Y por otra, continuar avanzando en los contactos que se vienen manteniendo para la apertura de nuevas conexiones aéreas y para la consolidación de las existentes.

-¿Por qué se van a caracterizar los desafíos de la infraestructura este 2025 en la vertiente turística?

-En el caso del aeropuerto de Castellón, afrontamos un año clave, en el que se prevé un importante avance en cuanto al desarrollo del tráfico comercial y la conectividad aérea. Como hemos comentado, hay previstas 14 conexiones regulares, mejorando las 11 de 2024. En este 2025 se estrenan cuatro nuevas rutas: Cracovia, Budapest, Cluj y Palma de Mallorca. El objetivo es superar la barrera de los 300.000 pasajeros.

Nuestro catálogo de vuelos combina destinos nacionales e internacionales. De hecho, este 2025 una tercera parte de las rutas son nacionales: Madrid, Asturias, Bilbao y Palma de Mallorca,

-¿Cuál es la agenda de reuniones de trabajo del aeropuerto de Castellón en Fitur y qué asuntos se van a dirimir?

-Tenemos programadas diversas reuniones con seis aerolíneas (incluidas tres de las que operan en el aeropuerto, como son Ryanair, Air Nostrum y Volotea). También con agencias de viajes, turoperadores y entidades de promoción de diferentes destinos. Es el caso de la entidad de promoción de turismo de Asturias, con la que se está gestionando una presentación del destino Castellón y para ello también se está en contacto con el Centro Asturiano de Castellón. Actualmente la ruta que ofrece Volotea con Asturias se tiene que reponer de cara al verano, en mayo. Luego, con Ryanair, por ejemplo, se abordará el lanzamiento de los vuelos a Cracovia y Budapest; y con Air Nostrum, la nueva a Palma de Mallorca. En definitiva, se trata de que ir concretando nuestras campañas de promoción y posicionamiento, que van a ir dirigidas a aquellos mercados con los que hay o va a haber próximamente conexión aérea.

-¿Se van a intentar negociar más conexiones aéreas con Francia, el principal país emisor de turistas internacionales hacia Castellón, además de la ya anunciada con París en 2026?

-En efecto, tenemos programada una ruta entre Castellón y París para 2026. Francia es un mercado objetivo para el aeropuerto de Castellón y llevamos tiempo trabajando en busca de que salga adelante alguna otra conexión.

