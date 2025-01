El menú del día busca su sitio en Castellón

¿Qué ha sido de aquellos menús del día por 10 euros? Pues que ya no existen. Los bares, como los hogares, sufren el impacto de la inflación, con todo más caro: desde la energía (luz, calefacción,...) a la materia prima (carnes, pescados, frutas, verduras, aceite, chocolate o, más recientemente, hasta el café).

Las pizarras digitales con la lista de platos que comparten los bares de la provincia en redes sociales, muestran un precio reflejo de la realidad económica actual marcada por la inflación. Los hosteleros intentan compaginar como pueden su propia supervivencia con la atracción de clientela, sin restar calidad. Los precios marcan subidas del menú, en un año, que van desde 0,50 a los 3 euros. Cada cual tiene su estrategia.

Una diversidad a la altura de las tarifas de telefonía

Cada vez es más frecuente, de lunes a viernes, ofrecer dos opciones de menú: uno low cost y otro gourmet. Ya sea por perfil, a un comensal con más poder adquisitivo o por el motivo: celebración, comida de negocios, turismo, etc. Los ingredientes del plato, igual, no es lo mismo pollo al horno que carabineros.

Cada cual afronta su estrategia según le vaya, su competencia más próxima, su clientela. Cenar o comer en fin de semana también es más caro. O lo que está incluido: pan, postre, bebida... Pocas veces ha habido tanta diversidad -casi tanta como tarifas de telefonía e internet- y elegir bar para celebrar un cumpleaños se convierte en toda una cruzada. Es una odisea encontrar menú por debajo de los 22 ó 25 euros un domingo. ¿Invitar a la familia...o cambiar la tradición por pagar a escote? Con todo, nadie renuncia a seguir disfrutando de la gastronomía en un bar, una de las experiencias más valoradas en Castellón.

Una ronda por Castelló, Vila-real Onda o Burriana

Enero del 2025. Por citar ejemplos, en la capital de la Plana, el restaurante Rústico MM Grupo ofrece menú de martes a jueves desde 19 euros, otro de viernes a domingo desde 25, el business desde 12,90; o el de noche, por 25. Otro bar de la capital tiene menú de 12 o medio menú por 8,5; otro a 21; o el que tiene un par, a 13,50 y a 10. Los hay por 6,5 en Vila-real, con un plato y bebida.

¿Pero con todo incluido? En Onda de lunes a viernes se puede comer por 18 euros y no lo ha subido respecto al 2024; y otro en Burriana, por 19 -con una subida de 1 euro respecto al verano y hasta 3 euros en un año-.

"En nueve años el menú habrá subido unos 5 euros"

En primera persona, Juanjo Alonso, al frente del bar La Bancada de Castelló, ha estrenado enero «con menú del día de 15 euros entre semana, al mismo precio, pero quitando un servicio, si no, es imposible. Antes entraba bebida, postre o café. Y ahora, en vez de subir el menú, para que no se vean tan afectados los clientes hemos quitado la bebida, pero el cliente tiene postre más café».

En sus 9 años como autónomo en la hostelería, recuerda cómo empezó «con un menú de 10 euros con lo mismo que ahora, que cuesta 15: un entrante, un segundo, bebida, café y postre. Todo incluido y tenía más margen. En tres años no subí nada y luego 0,50 euros al ejercicio. Pero cambió todo. Para tener el beneficio de entonces tendría que tener el menú a 20 euros. Una barbaridad. Todo eso es por la subida del aceite, trigo y ya no te digo la carne y el pescado, que está imposible. La cerveza. Estoy desmoralizado y me veo con las manos atadas. No puedo subir el menú lo que debería». Juanjo, pensando en el comensal, da la opción de pedir solo un plato, a 11,90 y que salga algo más económico pero poca gente lo elige. Admite que sale a comer entre semana la mitad: «si antes tenías 40 comensales ahora son 20. Quien venía cuatro días, ahora viene uno. Antes más gente se podría permitir pagarlo a diario».

De cara al fin de semana -añade el hostelero- el coste es mayor, para sábados y festivos, «pero también mucho más completo, con tres entrantes y un segundo a elegir que está en 25 euros». Ve cómo antes del covid primaban las cenas pero ahora se ha equilibrado y existe «una tendencia muy fuerte a salir por la mañana, a comer, de la franja de 35 ó 40 años, y cenar, de jóvenes y todas las edades».

Ya las pasadas Navidades, en las cenas de empresa, «se ha notado que el cliente pregunta mucho por el precio, por qué entra, se personaliza al máximo. Un grupo optó por quitar la bebida y ofrecer 10 euros de barra libre. Por 40 euros ya no tienes que preocuparte de nada».

"Tenemos un menú más económico para trabajadores y jubilados que viven solos en el pueblo"

En zonas turísticas y del interior, como la comarca dels Ports, el restaurante (y hotel) El Faixero de Cinctorres es un referente y se acopla al nuevo panorama económico. Su responsable, Joaquín Deusdad relata su particular solución: «Ofrecemos un menú especial entre semana como servicio a trabajadores (técnicos de mantenimiento de parques eólicos, instaladores de placas solares, obreros, etc.) y a los jubilados del pueblo que viven solos en casa. Es más asequible, de 14 ha subido a 15, pero con bebida y café».

En otra parte del comedor, para gente de paso, viajeros y turistas es otro menú, más completo y a 25 euros (antes, 22), con bebida, pan, aperitivo y 10 primeros y 10 segundos a elegir. «Pensamos que quien hace kilómetros hasta aquí quiere disfrutar de la gastronomía, con productos kilómetro cero y más elaborados que una ensalada o macarrones», detalla. El Faixero -que desde el año 1978 combina en su cocina tradición con toques innovadores-- tiene en fin de semana un menú cuchara (27 euros por persona) y el del Faixero (a 35 euros), además de la carta y el infantil (a 14).

En su reflexión, Deusdad considera que «el covid y la guerra de Ucrania han impactado en los costes y ello ha repercutido notablemente en la hostelería. Un bar en zona industrial y con mucha clientela diaria es distinto, pues quizás si multiplica el precio por 80 ó 100 le sale a cuenta, pero si no es una faena. Y los grupos de turismo social sénior, con ciertas tarifas, no siempre compensan».

La inflación ahoga al sector de la hostelería

Evolución en un año del precio del menú del día en las principales autonomías. Fuente: Hostelería de España. / Mediterráneo

El último informe de Hostelería de España sitúa en 2024 el menú de media nacional en 14 euros (+20% que en 2016, 11,7 euros; y +6,1% que en 2023, con 13,2). Además, apunta que seis de cada diez bares encareció su menú de un 5 a un 11%; y por autonomías, lideró la Comunitat, un 20% más. La tendencia parece ahora mismo imparable. Lo que está claro que nunca, en el trabajo, será igual un estofado recién hecho que un táper recalentado al micro o un bol de lechuga plasticosa. Larga vida al menú del día, Castellón.

