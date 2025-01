Nuria Felip: «El IVC debe desplegar su oferta cultural en Castelló y en la provincia»

Nuria Felip es la tercera directora del Institut Valencià de Cultura de la legislatura, con un proyecto «diverso, inclusivo y de calidad», que «sorprenda y que no deje a nadie indiferente» para los cincos espacios que gestiona en la provincia.

-Toma el mando de la dirección del IVC Castellón 15 meses después de su primera nominación para el cargo, que no llegó a formalizarse por presiones políticas de Vox y que ahora, al fin, es oficial, sustituyendo a Rosa Gómez al frente. ¿Cómo ha vivido este proceso?

-Ha sido un proceso largo, pero era necesario priorizar otros temas en los últimos meses para poder dar el paso. Lo importante es que sigo con la misma energía e ilusión que el primer día a la hora de afrontar este nuevo reto profesional.

-Fue el president Mazón el que la llamó inicialmente para ofrecerle el cargo. Fue en octubre de 2023. ¿Cómo ha sido ahora?

-Sigo contando con la confianza del president, del conseller de Cultura, José Antonio Rovira; y del director general del ICV, Álvaro López Jamar, a quienes quiero agradecer su apoyo para hacer frente a esta nueva etapa. Y también a tantísimas personas que me han mostrado su apoyo desde el primer momento. Todos son importantes para mí.

-¿Cómo afronta el nuevo reto al frente del IVC Castellón, el que más espacios tiene de la Comunitat?

-Lo afronto con mucha ilusión y con mucho respeto. Es una nueva responsabilidad que me sitúa frente a grandes espacios culturales reconocidos por el público y por todos los sectores culturales. Por tanto, cada uno de los espacios del IVC debe dotarse de contenidos de calidad para poner en valor la excelencia de una oferta cultural que no solo reside en Castelló, sino que tiene extensiones por la provincia. El éxito que logremos con nuestro trabajo redundará en todo el territorio y ese es el desafío, lograr una oferta diversa, inclusiva y de calidad.

«Lo primero será escuchar. Tengo grandes proyectos en mente, pero antes he de conocer la realidad de cada espacio»

-Deja un cargo de gestora cultural como jefa del departamento de Cultura y Deportes de la Diputación tras 20 años. ¿Hay cosas que se ‘lleva’ a su nuevo puesto?

-Por supuesto que me llevo cosas, muchísimas… Me llevo el trabajo de tantos años junto a los agentes culturales públicos y privados que han ido realizando pequeños y grandes proyectos culturales durante estas dos décadas. Y me llevo el cariño de todos mis compañeros de la Diputación y de cada presidente, porque en cada etapa he crecido y he aprendido. Y de eso se trata, de sumar experiencias que puedan mejorar el trabajo que cada día desempeñamos por nuestra provincia..

-Su libre designación comporta no obstante un proyecto que trabaja en consenso con los agentes culturales de la provincia. ¿Nos avanza un poco esa filosofía?

-Considero la gestión cultural como la labor de consenso e intermediación entre los diferentes agentes implicados en los procesos culturales. El núcleo de toda gestión cultural lo constituye la labor de mediación entre la creación, la participación y el consumo cultural, ayudando a desarrollar el trabajo artístico e insertarlo en una estrategia social y territorial que haga más fiable todo proyecto cultural. Por ello, resulta fundamental y necesario abrir cauces de diálogo y posterior colaboración, entre las instituciones y la comunidad.

Nuria Felip, en la sala simfònica del Auditori, tras su nombramiento. / Manolo Nebot

-¿Qué es lo primero que va a hacer al frente del IVC?

-Escuchar. Creo que es fundamental para cualquier nuevo reto profesional escuchar a quienes forman parte del mismo. Y con estas experiencias, tratar de fomentar un entorno de trabajo en el que los y las trabajadoras se sientan implicados y motivados en el proyecto para así fortalecer la coherencia de la línea artística del IVC. Creo que es necesaria la cooperación entre las administraciones e instituciones, con un marco de colaboración estable con la ciudad de Castellón, con la Diputación y con el resto de municipios de la provincia. De estas sinergias debe fraguar un sistema de trabajo que permita complementar, diversificar y ampliar la oferta cultural que se ofrece a la ciudadanía y a los municipios de la provincia. Por último, creo que hay que propiciar la complicidad de las entidades y agentes tanto públicos como privados que trabajan en el territorio y crear nodos de trabajo que permitan esta colaboración. Y para lograrlo es fundamental tejer cauces de diálogo y comunicación.

-Supongo que tendrá en mente acciones o iniciativas en cada uno de los cinco espacios. ¿Nos perfila esas querencias uno a uno?

-Lo primero es conocerlos en toda su extensión. Saber de sus capacidades y de sus opciones. Porque tengo grandes proyectos en mente y acciones que me gustaría emprender, pero no sería inteligente por mi parte plantearlas sin antes conocer la realidad de cada uno de estos espacios. Y fundamental, compartirlos con el equipo del IVC que me va a acompañar en esta empresa y que para mí es vertebral.

-¿Cómo espera encontrarse los espacios que ahora va a gestionar?

-Creo que están en plena actividad y ese es un síntoma clave de la energía que tiene el IVC en la provincia. Mi deseo es alimentarles con diversidad, variedad y calidad. Con una oferta que sorprenda y que a nadie deje indiferente. Pero también que integre y que sea capaz de cautivar a quienes todavía no nos conocen, porque la cultura es plural y descubrirla es apasionante.

"Deseo promover contenidos de calidad, con una oferta cultural diversa e integradora para responder a todos los segmentos de población"

-Habrá iniciativas ya consolidadas que mantendrá… otras que no. ¿Cómo ve el panorama de programación cultural en Castellón?

-En grande. Porque mi provincia lo merece y yo deseo aportar mi experiencia para que sume, crezca y avance. Voy a dedicarme en cuerpo y alma a conseguir que esta provincia responda a la demanda sin renunciar a propuestas innovadoras. Creo que en Castellón hay un movimiento cultural innato, capaz, profundo y sólido. Que estamos rodeados de grandes artistas e iniciativas sorprendentes que merecen ser escuchadas y apoyadas. Y esa será mi aportación, trabajar con humildad para engrandecer mi provincia.

-Con la agenda conformada para este trimestre, ¿por dónde empezará? ¿Se lo ha planteado?

-Lo primero, escuchar para conocer las fortalezas y trabajar para superar las debilidades. Hacerlo en equipo, porque solo así se consiguen grandes metas. Y Castellón está preparada para lograrlo de la mano de los profesionales que trabajan cada día con el deseo de poner en valor el escenario cultural que es mi provincia. Lo vamos a conseguir.

-Tres retos que sean un desafío para usted en esta nueva etapa..

-Quiero conseguir que nuestros espacios culturales se conviertan en espacios de vida cotidiana conservando su identidad. Deseo promover contenidos de calidad, con una oferta cultural diversa e integradora para responder a todos los segmentos de población. Quiero mantener una interacción y colaboración fluida entre las instituciones y agentes públicos y privados. Y lograrlo será clave para alcanzar el éxito.