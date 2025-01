Las dudas del coche eléctrico en Castellón: uno de cada cuatro puntos de recarga no está operativo

Se han convertido en un elemento más en las calles de Castellón, junto a las farolas o los semáforos, pero el problema es que todavía son pocos. La instalación de puntos de carga para coches eléctricos va al ralentí en la provincia, con unas cifras que se sitúan por debajo de las previsiones iniciales.

No es el único inconveniente, porque muchos de estos puntos no se encuentran operativos, ya sea por complicaciones técnicas o burocráticas para su puesta en marcha. El último barómetro sobre electromovilidad, publicado por la patronal de fabricantes de automóviles (Anfac), muestra un avance en el último año: de los 474 contabilizados a finales de 2023 se ha pasado a 749 al cierre de 2024. Esto supone un incremento del 58%. Una mejora que se reduce si se atiene a los puntos realmente operativos. Son 543, mientras que los 206 restantes (el 27,5% del total) no tienen en estos momentos la capacidad de cargar las baterías de un coche. Uno de cada cuatro carecen, por tanto, de utilidad en estos momentos.

Según la valoración de Anfac, esto se produce «por estar en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica». En el conjunto de España, esta situación se da «en un 23% de la infraestructura de recarga de acceso público instalada en España», por lo que las cifras de Castellón se encuentran dentro de la media nacional.

Ciudades principales

El porcentaje de terminales no operativos crece ligeramente en las dos ciudades más pobladas de Castelló. Municipios que, al tener más de 50.000 habitantes, deben contar con zonas de bajas emisiones. De los 229 puntos de recarga de Castelló, 70 no estaban operativos (el 30,6%). En este sentido, en los últimos días se ha dado un avance al activar algunos de estos puntos, impulsados en su día por el consistorio.

Respecto a Vila-real, cuenta con 32 puntos, de los que 10 (el 31,2%) no figuran en el estudio de Anfac como operativos.

Baja potencia

Por otro lado, el documento pone sobre la mesa otro desafío pendiente de cumplimiento. El 77% de los puntos de recarga de acceso público operativos en la provincia son de baja potencia, al tener una capacidad de 22 kilovatios o inferior, «lo cual implica hablar de tiempos de recarga mínimos de tres horas», apuntan desde la patronal de fabricantes de coches.

Solo 22 terminales tienen una potencia igual o superior a 250 kilovatios. «Este es un punto crítico para el despliegue del vehículo eléctrico como vehículo de todo uso frente a la percepción actual de utilización como segundo o tercer vehículo», opina Anfac.

Expectativas

Por ahora, las estimaciones de esta institución quedan lejos de la realidad. En un estudio de 2021 valoraron que Castellón debería contar, en 2023, con 1.188 puntos disponibles. El triple de lo que ocurrió. Para el presente 2025 tendría que haber 1.188, un 58% más de lo que existe en estos momentos. Y, por supuesto, todos operativos. Estos desajustes suponen un freno para que haya más ventas de coches eléctricos puros. En Castellón en 2024 se vendieron 516, un 7,53% menos que en el año anterior.

