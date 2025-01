Uno de los mejores médicos de España es de Castelló: "Con la enfermedad de los escaparates ya tendríamos que ir al especialista"

El castellonense Sergio Bellmunt Montoya ha sido elegido recientemente como el mejor médico de España en angiología y cirugía vascular junto a otros dos compañeros. Responsable de esta especialidad en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, uno de los que cuenta con mayor capacidad en todo el país, coordina además otros departamentos en hospitales públicos de Lleida y Mollet, con práctica privada en el Quirón Dexeus de Barcelona.

Nacido en la capital de la Plana, donde aún reside su familia materna, tiene muy presentes sus orígenes: «Mi abuelo decía que era el chatarrero de Castellón. Su negocio, Reciclajes Blas Montoya, pasó a mi tío y ahora lo llevan mis primos. Además, he pasado todos los veranos en Benicàssim, así que la ‘terreta’ tira mucho». Su formación, eso sí, se realizó en Catalunya, donde reside desde la infancia hasta la actualidad.

-Tiene que ser un orgullo ser reconocido como el mejor médico de España de su especialidad.

-El reconocimiento, compartido además con otros dos compañeros de Madrid, me hizo especial ilusión porque quienes votaron en el Confidencial eran los propios médicos. Lo recogí en Madrid y pude comprobar que no era un premio condicionado por grupos hospitalarios o aseguradoras de salud. También nos escogieron a todo el departamento en el año 2022 por el Monitor de Reputación Sanitaria como el mejor de España, que fue una gran alegría para mí y los 25 médicos que están a mi cargo.

El especialista acumula varios reconocimientos en los últimos años. / MEDITERRÁNEO

-¿Cómo valora el nivel de su especialidad a día de hoy en la Comunitat Valenciana?

-En Castellón y Valencia se están haciendo las cosas muy bien. A veces parece que la Sanidad Pública no vale nada porque no cuesta, pero no es gratis y es algo que tenemos que cuidar porque es de lo mejor que tenemos en la sociedad. Todos queremos que nos atiendan en habitaciones individuales y muy rápido, pero los recursos no son ilimitados y en general se prioriza en base a criterios objetivos y el nivel de los profesionales es excelente.

-Si tuviera que cambiar algo del sistema sanitario actual en nuestro país, ¿qué sería?

-No se puede utilizar como un arma política que dependa de los ciclos y bandazos electorales. Hace falta un gran pacto de salud que tenga continuidad en todo el país.

-Las enfermedades cardiovasculares, que entre otras trata su especialidad, son las que más muertes causan en el mundo. ¿Qué consejos daría para no sufrirlas?

-Lo que todo el mundo sabe, pero no todos aceptan. Hay que cuidarse y hacer las cosas bien. Hay factores que no son controlables, pero sí podemos dejar el tabaco y llevar un estilo de vida saludable. Controlar el colesterol, el azúcar, hacer ejercicio, cumplir una serie de pasos al día.

-¿Cuáles son los ejercicios más recomendables?

-Ahora se priman mucho los ejercicios de fuerza y son geniales para prevenir la sarcopenia o la pérdida muscular, pero muchos pacientes son mayores y tenemos que adaptarnos a lo que pueden hacer. El hecho de caminar ya es beneficioso. Cuantos más pasos se pueda, mejor. En ciudades como Castelló, por ejemplo, donde apenas hay trayectos largos, recomendaría dejar el coche e ir caminando. Si puedes ir repartiendo los ejercicios a lo largo del día y no hacer todo el esfuerzo de una tirada, mucho mejor.

-¿Cuáles son las patologías más habituales? ¿Cuándo recomendaría visitar al especialista?

-Lo que más operamos son las varices, que es también la menos grave. También tratamos carótidas, aneurismas y enfermedades circulatorias diversas, que pueden ser tratadas mediante técnicas de ‘bypass’ o ‘stents’, y estamos presentes en intervenciones como los trasplantes de órganos complejos. Un síntoma a tener en cuenta podría ser la llamada como enfermedad de los escaparates o síndrome de claudicación intermitente, que se da cuando los pacientes caminan un poco y tienen la necesidad de parar. Antes miraban escaparates y ahora el móvil, pero ese síntoma puede esconder que la arteria esté obstruida. Las varices son evidentes porque se ven, pero la claudicación intermitente es una patología más compleja que se suele achacar a la edad o a la artrosis, pero es algo que habría que consultar al especialista.

-¿Cuáles son las causas de fallecimiento más habituales dentro de la enfermedad cardiovascular?

-El infarto de corazón y el ictus en el cerebro, pero las patologías periféricas son las que más tratamos. Sobre todo en las piernas, donde la enfermedad puede provocar incluso gangrena y puede llegar a ser motivo de amputación.

-¿Cuál es la importancia de la alimentación en la prevención de estas dolencias?

-Es fundamental. La dieta mediterránea, junto con la Sanidad Pública, es uno de los motivos por los que en esta zona padecemos menos enfermedades cardiovasculares que en otras partes de Europa. Lo pudimos demostrar en un cribado.

-¿Cuántas intervenciones ha hecho en su carrera?

-No las he contado, pero opero dos o tres veces por semana y cada vez como mínimo a un par de pacientes, así que teniendo en cuenta todos los años de profesión…».