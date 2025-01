Dos paellas gigantes y DJ en la fiesta de la UJI: los detalles

El 28 de febrero es la fecha marcada en rojo en el calendario de los 13.000 estudiantes de la Universitat Jaume I (UJI). Es el Día de la Fiesta de Paellas, en la que, primero, no hay clase, y segundo, además de celebrarse el acto institucional del aniversario de la universidad, los estudiantes toman el campus para conmemorarlo.

El Consell de l'Estudiantat es el encargado de la organización y este año habrá novedades: se cocinarán dos paellas gigantes, una tradicional y mixta y una vegetariana, para llegar a todo el alumnado, además de proveer a los compañeros de lo necesario para que cada uno cocine la suya o la de su grupo, en el recinto habilitado.

Lo explica Mohamed Al Howaidi, portavoz del Consell de l'Estudiantat, que señala que este martes, a las 10.00 horas, en la Casa de l'Estudiant del Ágora del campus, se dará "un primer avance" del cartel de la Fiesta de Paellas, donde "habrá música con talento de Castelló y de fuera", con "bandas y DJ".

Y también será el martes cuando se pongan a la venta las 8.000 entradas disponibles "sólo para alumnos de la UJI y Sauji" para la celebración, con dos precios: 6 euros sin paella (una ración de la paella gigante) y 8 € con derecho al plato valenciano.

Como otros años, se ha planteado organizar una fiesta autogestionada, es decir, cubrir los gastos de la organización con las aportaciones de los asistentes. Hay 3 modalidades de pago en concepto de donativo y en ningún caso se volverá aunque se suspendiera la fiesta, según el Consell.

Entrada general 6 € Entrada + ración paella mixta 8 € Entrada + ración de paella vegetariana 8 €.

Cómo tener la entrada

A partir del 21 de enero se habilitará una aplicación mediante Información y Gestión en línea (IGLU): Fiesta Paellas 2025, para que el estudiantado pueda hacer el ingreso.

Es importante tener en cuenta que el pago se hace directamente en el banco, por lo tanto, solo tenéis que entrar para hacer el ingreso UNA VEZ, si entráis más veces para hacer pagos, no se devolverá el dinero, dicen.

Por motivos de seguridad se meterán a la venta 8.000 entradas, a las cuales solo tendrán acceso el estudiantado UJI de Grado y Máster y SAUJI Premium. Después de hacer el pago, los interesados tienen que imprimir un justificante que generará de manera automática la aplicación informática.

Para hacer el pago, con plazo hasta el 14 de febrero: el alumne tiene que entrar en la aplicación mediante Información y Gestión en línea (IGLU): Fiesta Paellas 2025; e imprimir justificando del pago. Este documento se requerirá para entrar al recinto el día de la Fiesta.

La inscripción, como el año pasado, será "on line, a través de la intranet de la Universitat, en la Iglú", que es la "manera más rápida y automática", más allá de las colas que se formaban años anteriores para recoger las pulseras que permitían el acceso, "con las dos modalidades". Como el año pasado, es obligatorio tener descargado en el móvil el carné universitario digital (App UJI), ya que no hay pulsera de acceso.

El Consell de l'Estudiantat ha organizado para hoy una sesión para presentar la jornada y "recoger las dudas y aportaciones de los estudiantes", con la presencia del portavoz, Mohamed Al Howaidi Nasralla, y el director de la Comisión de Eventos y Ocio del Consejo, Mario Varela.

El horario programado

10:00h Se abrirán las puertas

10:00h Actuaciones según cartel

18:00h Cierre

Desde el Consell señalan que, para evitar colas en el control de acceso, se recomienda entrar al recinto antes de las 11.00 horas. El control de acceso se hará con la lectura mediante el código QR del carné universitario digital (como se hace para acceder en la biblioteca). A efectos de eficacia en la entrada al recinto, necesitaréis al móvil lo QR temporal.

La web del Consell especifica estos aspectos a tener en cuenta:

Una vez se entra al campus, no se puede salir

No se permitirá la entrada de ningún recipiente con líquido.

Habrá un control de aforo en el acceso al recinto. Por lo tanto, tenéis que llevar la tarjeta UJI digital y el recibo de pago.

Para entrar al recinto habrá que llevar:

El carné universitario digital . En el web www.carnet.uji.es está colgada toda la información para descargar la App UJI.

. En el web www.carnet.uji.es está colgada toda la información para descargar la App UJI. El DNI

El recibo de pago.

La entrada al recinto solo estará permitida al miembro de la comunidad universitaria que haya hecho el pago.

La entrada, durante el día 28, será por la puerta lateral, junto a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (acceso más próximo a la carretera de Borriol). No habrá zona habilitada para aparcar; por lo tanto, desde la organización recomendamos que hacéis uso del transporte público.

Habrá servicio de TRAM cada 6 minutos hasta las 21:00 h, entre UJI y el Corte Ingles.

También informaros que junto al hospital de campaña que se instalará durante todo el día, con dos ambulancias y equipo sanitario para atender situaciones de emergencia, habrá también un Punto Violeta-Rainbow para cubrir cualquier incidente que pueda ocurrir durante la celebración del acontecimiento.

Para cocinar una paella:

Para poder cocinar una paella vosotros, un representante de cada grupo tiene que llenar el siguiente [formulario] antes del 7 de febrero.

La tarjeta de estudiante física no tiene que estar caducada. En caso de no devolver el hierro antes de las 16h, no le volveremos la tarjeta.

Toda aquella persona o grupo de personas que no hagan constancia que quieren hacer la paella, no podrán acceder a los hierros, puesto que hay una cantidad limitada.

Desde el Consejo del Estudiantado ruegan a todo el estudiantado que haga buen uso de las instalaciones.