El PSPV acusa la Diputació de Castelló de bloquejar la licitació del contracte de gestió del fem

El Grup Socialista de la Diputació de Castelló denuncia que la "inacció" de l’equip de govern de Marta Barrachina en la licitació del nou contracte de gestió del fem, que afecta a prop de 50 localitats, “està generant incertesa i malestar en els ajuntaments per la falta d’informació i la descoordinació que porten en aquesta matèria”.

Segons explica la diputada socialista Merche Galí, l’executiu havia previst iniciar el procediment en el tram final de 2024, però l’any ha conclòs sense que s’haja avançat en aquesta qüestió. Un exemple és el la Pobla Tornesa, municipi que també té cedida la gestió i que no ha pogut fixar encara l’import de la taxa del fem tal com obliga la normativa europea “ja que el càlcul depén directament del cost del servei que la Diputació encara no ha licitat”.

"Incapacitat del PP per a gestionar"

Galí destaca que “la falta d’agilitat que demostren posa de manifest la incapacitat del PP per a gestionar i donar suport als ajuntaments”. “Han de deixar de generar incertesa als ajuntaments i deixar de posar traves a la implementació d’una normativa ambiental que té com a objectiu complir amb les exigències europees i que, de no ser així, podria portar conseqüències negatives per als municipis en forma de multes”, defensa.

D'altra banda, la diputada d’Almassora lamenta que la presidenta del PP haja deixat sense efecte la proposta del PSPV perquè la Diputació adquirira els nous contenidors i els distribuïra entre els municipis que tenen cedida la gestió. “Ara serà l’empresa adjudicatària qui se’n farà càrrec i repercutirà directament en la taxa que haurà de pagar el veïnat, carregant encara més la butxaca de la ciutadania”, subratlla. “És una llàstima que no hi haja voluntat real per part del PP de col·laborar per a reduir el nou gravamen europeu, perquè ni escolta propostes ni molt menys en planteja”, afig.

"Menys populisme i més celeritat"

Galí demana a la presidenta “menys populisme i més celeritat i eficàcia a l’hora de governar”. “A Marta Barrachina li encanta dir que l’actual Diputació és més eficaç que l’anterior, però la realitat és que eixa eficàcia és limita a fer anuncis que després es queden en res”, afirma.

El portaveu socialista a la Diputació, Samuel Falomir, i les diputades Ruth Sanz, Maria Jiménez i Merche Galí han fet parada a la Pobla Tornesa per a treballar colze a colze amb l’alcalde, Mario Conejos, i el seu equip i recollir les demandes que volen que arriben a les administracions. “Cada dia xafem territori perquè entenem que la millor política és la que escolta, raona, actua i no enganya”, sentencia Falomir.