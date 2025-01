L’UJI participa en un projecte europeu per a reduir el malbaratament d’aliments

La pèrdua i el malbaratament d’aliments comporta una minva de recursos valuosos i limitats com l’aigua, l’ús de la terra o l’energia; contribueix significativament al canvi climàtic, el dany a la natura i la biodiversitat i augmenta la contaminació i els residus, sense oblidar que prop del 9% de la població pateix fam, segons la FAO. Per això, és fonamental impulsar una consciència pública que promoga canvis en el sistema.

Aquest seria el context en què el projecte del programa Horitzó Europa pretén actuar. El propòsit de PRECIOUS és unificar les dades que existeixen, crear un marc d’avaluació unificat i de lliure accés per a quantificar els impactes econòmics, ambientals i socials de les estratègies de reducció de pèrdues alimentàries per a millorar el sistema alimentari actual.

El projecte compta amb la participació de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP) de la Universitat Jaume I de Castelló amb 18 institucions i entitats d’onze països de la Unió Europea. A més, dona continuïtat al projecte HE ToNoWaste, coordinat per l'UJI, amb l'objectiu d'avançar en els resultats de l’avaluació de la sostenibilitat de les estratègies de reducció del malbaratament alimentari ja assolides, abordant també l'efecte rebot i la gestió dels riscos de la sostenibilitat.

La filosofia que involucra a totes les institucions i entitats és induir un canvi fonamental en les actituds i comportaments cap al consum i l'eliminació d’aliments mitjançant la col·laboració i els mètodes innovadors que propicien un sistema alimentari, a la Unió Europea, més just i sostenible. La finalitat és plantejar una perspectiva comuna per a aconseguir un impacte global que no és possible assolir amb accions locals.

El resultat serà una eina capaç d’interpretar la interacció causa-efecte i optimitzar el conjunt més eficaç d’accions de prevenció per a mitigar la pèrdua i desaprofitament d’aliments (PDA) en considerar també les dimensions ambientals, socials i econòmiques. Per això, la metodologia parteix d’un enfocament integral que aborda la complexa interacció entre el comportament humà, les tecnologies digitals i la infraestructura que ho engloba.

Dos casos d'ús

El projecte desenvoluparà dos casos d’ús, que proporcionaran dades sobre la implementació de les accions. El primer, que es desenvoluparà a Grècia, se centrarà en productes vegetals i de fruita (en les firmes Rizes i Fonte di Vita, respectivament). Les dues empreses reben fruites i verdures d’alta qualitat, insistiran en la minimització dels residus i en mesures de valorització dels residus que produeixen.

El segon cas d’ús s’implementarà a Espanya i avaluarà un dels sectors alimentaris que genera més empremta climàtica, el carni, en concret, la carn de boví. L’empresa VEGALSA, un actor clau en la indústria de la carn espanyola, harmonitzarà eines i protocols per a analitzar i avaluar la pèrdua i desaprofitament d’aliments generada durant diverses etapes, inclosa la primària.

La fortalesa de l'equip de treball es fonamenta en l'experiència adquirida a través de projectes anteriors relacionats (com ToNoWaste i FoodRus), així com en la diversitat de coneixements que aporta el conjunt de personal científic especialitzat en àrees com l’avaluació de la sostenibilitat, biodiversitat, economia, medi ambient o desenvolupament de TIC, entre altres. A més, compta amb la col·laboració de professionals del sector agroalimentari i d’especialistes en la difusió i transferència de coneixements, com la xarxa europea EIT-FOOD.

El consorci està integrat per la Universitat de Deusto (Espanya), com a coordinadora, i com a socis Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production i Technische Universität Berlin (Alemanya); International Institute for Applied Systems Analysis (Àustria); Greenovate! Europe (Bèlgica); 2.-0 LCA consultants (Dinamarca); Universitat Jaume I, Eco Intelligent Growth, Associació d'Investigació d'Indústries Càrnies, Vego Supermercados i Eit Food CLC South (Espanya); E3-MODELLING AE i Cluster Viooikonomias Kai Perivallontos Dytikis (Grècia); Innomine Digital Innovation Hub Nonprofit KFT (Hongria); Rina Consulting Spa (Itàlia); AgriFood (Lituània); YAGHMA B.V. (Països Baixos) i Fundacja Unimos (Polònia).

Investigadores

En la universitat pública de Castelló hi participen les investigadores Idoya Ferrero, Maria Jesús Muñoz, Juana M. Rivera i Elena Escrig, les quals, a més de formar part de l’Institut Universitari de Desenvolupament Social i Pau, són membres del grup d’investigació SOGRES-MF - Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social – Mercats de l’UJI.

Aquest projecte està finançat pel programa d’Horitzó Europa Research and Innovation Actions en la convocatòria de 2024 de la Unió Europea (Horizon-CL6-2024-FARM2FORK-01). Es desenvoluparà des de 2024 fins a 2028 i contribueix a tres Objectius de Desenvolupament Sostenible (9, 12 i 17).