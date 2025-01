Más beneficiarios de la dependencia en Castellón a costa de ayudas ‘low cost’

La provincia de Castellón gana más de 2.300 beneficiarios de la ley de dependencia en el último año. Según se desprende de las cifras correspondientes al mes de enero facilitadas por la Conselleria de Bienestar Social, el sistema de protección atiende a 19.257 personas, lo que supone un 14% más que en el mismo periodo del 2024.

En paralelo, la lista de espera ha disminuido en un 35%, al situarse en 1.112 personas, es decir 599 menos que hace un año.

La ley de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal se aprobó el 14 de diciembre de 2006. Desde el 2015 en Castellón se observa un descenso de las listas de espera. En aquel momento (septiembre), la cifra de demandantes pendientes en Castellón se situaba en 5.178 y los beneficiarios, en 4.614, es decir, cinco veces menos que ahora.

Beneficiarios del sistema de atención a la dependencia / MEDITERRÁNEO

'Ayudas low cost'

No obstante, el último informe estatal de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales revela que el incremento de personas atendidas se está llevando a cabo a costa de reducir las cuantías de las prestaciones o de apostar por servicios low cost. En relación con las ayudas a cuidados en el entorno familiar, desde la patronal de las residencias, Aerte, señalan: «No lo entendemos, ya que es una prestación de carácter excepcional de la ley de la dependencia, que apostaba firmemente por la profesionalización de los servicios. Si la persona puede permanecer en su casa debería recibir servicios profesionales de promoción de la autonomía o de ayuda a domicilio», indican las citadas fuentes, si bien entre julio del 2023 y diciembre del 2024, el porcentaje ha bajado del 49,82% al 44,11%.

Escasez de centros

Otro problema radica en la escasez de residencias o centros de día para alcanzar las ratios. La Comunitat tiene un déficit de 24.801 plazas residenciales para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años, la segunda autonomía, tras Andalucía (35.857), con mayor falta de plazas, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. En toda España, serían necesarias 35.000 plazas para personas con dependencia severa (Grado II) o grandes dependientes (III). La Comunitat está también entre las regiones con menos plazas públicas (1,76%) junto con Canarias y Murcia frente a los 2,84 de media estatal.

En cuanto al tiempo medio de tramitación de un expediente, afirman que se sitúa en 330 días en todo el Estado, pero seis autonomías superan el año. La Comunitat, sin embargo, registra 315 jornadas de media. A ello hay que sumar el tiempo que se tarda en hacer efectiva la prestación o servicio concedido.

Quejas al Síndic de Greuges

Precisamente, la mayoría de las quejas de los ciudadanos al Síndic de Greuges en relación con la ley de dependencia (47) en Castellón están relacionadas con las demoras (30). En concreto, con retrasos en la valoración del grado o en la confección del programa individualizado de atención PIA, que determina qué ayuda les corresponde al usuario. El resto de las reclamaciones se debían a la responsabilidad patrimonial (7), es decir, casos en los que la persona dependiente falleció sin percibir la prestación, o por incidencias en las ayudas (7).

Demoras

Entre ellas está en caso de un joven de 20 años con síndrome de down que solicitó un cambio de preferencia para que se le concediera plaza en un centro de día en Castelló de Afanias o Síndrome de Down el 26 de enero del 2024 y que, nueve meses después, no habían resuelto su petición, que estaba en fase de tramitación de Conselleria. El Síndic recuerda que el plazo para resolver la revisión del PIA debería ser de seis meses.

La falta de plazas parece ser la razón de la demora en este caso. Desde Síndrome de Down señalan que «la lista de espera la gestiona directamente Conselleria y cuando tenemos plazas libres se lo comunicamos y desde allí nos derivan los casos. De momento, tanto el centro ocupacional como el de día están al 100%», indican. En la misma línea desde Afanías señalan que su centro, con 40 plazas, está lleno y cuando se produce una vacante en seguida se vuelve a ocupar. «Al ser un centro concertado con la Conselleria, es esta quien decide quién entra».

No obstante, a corto plazo (entre diciembre y enero) se ha producido un ligero incremento de la lista de espera en 109 personas a pesar de que el número de quienes quedan bajo el paraguas de la ley se incrementa en 62. Esto es porque se han incorporado 359 nuevos solicitantes, más del doble que en el mes anterior (168).