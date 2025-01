Compromís reclama un turisme compatible amb la vida als pobles de Castelló

Compromís ha manifestat aquest dimecres en Fitur el seu ferm compromís amb la defensa d'un model turístic sostenible que respecte i potencie la vida als pobles de la província de Castelló. Fins a la Fira de Turisme de Madrid s'han traslladat el portaveu de Compromís en la Diputació, David Guardiola, i la diputada i representant de Compromís en el Patronat de Turisme, Maria Fajardo; juntament amb els alcaldes de Borriol i Vistabella, Hèctor Ramos i Jordi Alcon; l'alcaldessa i regidors de Betxí, Carla Nebot, Alfred Remolar i Luis Martín; i els regidors de Benicàssim, Paula Mateos i Lluís Bernal.

Problema d'habitatge

La formació política ha posat en relleu la problemàtica que enfronten moltes localitats turístiques, on els pisos turístics estan expulsant als veïns i veïnes, generant un greu problema d'habitatge que afecta especialment els joves.

El portaveu de Compromís, David Guardiola, ha assenyalat que “la proliferació de pisos turístics és una realitat que hem d'abordar abans que els nostres pobles es convertisquen en destins exclusivament turístics i deixen als seus habitants sense opcions d'habitatge assequible”. “És fonamental trobar un equilibri que permeta gaudir del turisme sense sacrificar la qualitat de vida dels nostres veïns”, afegeix.

Taxa turística

A més, Compromís advoca per la implementació d'una taxa turística que permeta destinar els ingressos que pot generar el turisme a la millora dels serveis públics a la província. “Amb aquesta taxa, no sols es podria finançar la millora d'infraestructures i serveis que beneficien als veïns, sinó que també es podria invertir en la conservació del patrimoni i el medi ambient, garantint un turisme responsable i sostenible”, ha defensat la representant de Compromís en el Patronat de Turisme, Maria Fajardo.

La formació aposta per un model turístic que no sols beneficie als visitants, sinó que també respecte als habitants dels nostres pobles. “És hora que el turisme siga una oportunitat per a tots, i no una càrrega que expulse als nostres veïns”, ha conclòs Fajardo.