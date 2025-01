Espaitec organitza un «bootcamp» d'emprenedoria científica emmarcada en el programa UJISpinoff

Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I, ha organitzat aquest dilluns i dimarts un bootcamp d'emprenedoria científica dirigit a personal investigador de la Universitat que ha participat prèviament en els tallers del programa UJISpinoff. En aquest sentit, quatre grups d'investigació de l'UJI han treballat juntament amb un equip de persones expertes per a definir els seus projectes i convertir-los en empreses basades en el coneixement (EBC) o spin-off universitàries.

Durant les dues jornades, els investigadors i investigadores han aplicat la metodologia Lean Startup adaptada a projectes científics a fi d'enfocar la seua idea innovadora i identificar els principals riscos a validar per a conèixer el potencial real de les seues investigacions.

Projectes participants

En el bootcamp han participat els següents projectes: NANOGROC, impulsat per membres del Departament de Física Gladys Mínguez i Carlos Doñate, i DivulgaHub, dirigit per un equip del Departament de Comunicació compost per Susana Miquel, Daniel Zomeño, Anna Francés i María Martín. També hi han assistit els projectes GRAPE-MARS, coordinat pel personal investigador del Departament d'Estudis Anglesos Edgar Bernad, Javier Gómez, Noelia Ruiz, Julia Valeiras i Inma Fortanet, i ERGONOMIC, promogut pels membres del Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Jaume Gual i Pablo Juan.

Programa UJISpinoff

UJISpinoff és un programa l'objectiu del qual és impulsar la creació d’EBC spin-off, és a dir, empreses creades per personal investigador universitari per a transferir a la societat els resultats de la seua investigació. D'una banda, la iniciativa busca motivar el personal investigador a valorar el potencial dels seus resultats d'investigació a través del bootcamp i tallers especialitzats i, d'altra banda, ofereix mentorització per a iniciatives madures que busquen consolidar-se com a empreses.

Aquesta activitat compta amb la participació de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.