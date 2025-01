L'UJI i IbizaPreservation s'alien per a impulsar una aula pionera de delictes a l'entorn marí

"Crear un espai dedicat a l’estudi, la recerca i la divulgació sobre danys ecològics en ecosistemes aquàtics". És l'acord al que han arribat l'associació IbizaPreservation i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) després de signar aquest deimecres avui un conveni per a la creació de l’Aula IbizaPreservation de Criminalitat Blava, «un espai dedicat a l’estudi, la recerca i la divulgació sobre danys ecològics en ecosistemes aquàtics», expliquen des de totes dues entitats.

L’acte s’ha celebrat aquest dimecres al Rectorat de l’UJI i ha comptat amb la signatura de la rectora de l’UJI, Eva Alcón Soler, i d’Inmaculada Saranova de Martín, directora executiva d’IbizaPreservation. A més, també hi han assistit el vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo Semper; el director de l’Aula, Esteban Morelle-Hungría; i la catedràtica responsable de l’Àrea de Dret Penal, María Luisa Cuerda Arnau.

Signatura del conveni, al Rectoral, aquest dimecres. / Damian Llorens

Delictes a l'entorn marí

L’Aula IbizaPreservation de Criminalitat Blava té com a objectiu «oferir una plataforma acadèmica i científica per a analitzar i abordar els delictes relacionats amb l’entorn marí, com la pesca il·legal, el trànsit d’espècies aquàtiques i els abocaments, que poden tenir conseqüències jurídiques i fins i tot penals, així com l’impacte ambiental d’activitats humanes sobre els ecosistemes», explica Inma Saranova.

Aquestes pràctiques representen una amenaça seriosa per a la sostenibilitat i la biodiversitat, especialment en àrees vulnerables com les Illes Pitiüses. A més, existeixen accions legals, com la sobrepesca, els efectes de la qual a llarg termini poden resultar igualment perjudicials per als ecosistemes marins. Aquest tipus de conductes són analitzades des de la perspectiva de la criminologia verda, que aborda els danys ecològics amb un enfocament ecosistèmic i holístic, considerant tant les seues implicacions legals com el seu impacte ambiental.

«Aquesta iniciativa cerca promoure solucions sostenibles a través de l’estudi, la formació i la transferència de coneixement, vinculant la labor acadèmica amb les necessitats de la societat», destaca la rectora de l’UJI.

Formació, divulgació i recerca

El conveni entre IbizaPreservation i la Universitat Jaume I de Castelló promourà activitats de formació, divulgació i recerca entorn de la criminalitat blava. Aquestes activitats inclouen la incorporació de continguts específics sobre criminalitat blava en el Grau en Criminologia i Seguretat impartit per la Universitat Jaume I.

Així mateix, es fomentarà la realització de treballs de fi de grau i màster centrats en aquesta temàtica, incentivant el desenvolupament acadèmic en aquest camp amb el lliurament d’un Premi IbizaPreservation al millor TFG.

A més, s’organitzaran activitats de divulgació i de transferència, com ara seminaris, conferències i reunions, així com jornades educatives dirigides a centres d’ensenyament secundari d’Eivissa i Formentera, amb l’objectiu de «sensibilitzar les noves generacions sobre la importància de protegir els ecosistemes marins».

Des dels centres educatius

En aquest sentit, les activitats de l’Aula IbizaPreservation de Criminalitat Blava començaran el pròxim 11 de febrer a Eivissa, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. En aquesta jornada, un grup de científiques expertes en conservació marina visitarà centres educatius de l’illa per a impartir xarrades i compartir les seues experiències professionals amb l’alumnat.

Amb la creació de l’Aula IbizaPreservation de Criminalitat Blava, tant la fundació ambiental com la Universitat Jaume I reafirmen el seu compromís amb la protecció dels ecosistemes marins, contribuint a la formació d’experts i a la sensibilització de les noves generacions sobre la importància de preservar els entorns aquàtics.