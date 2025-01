El PSPV de Castelló celebra l’ambiciós pla del Govern per a garantir l'accés a l'habitatge i frenar l'especulació

El PSPV de la província de Castelló destaca “la valentia” del Govern central per a abordar la problemàtica de l’habitatge a Espanya amb un ambiciós paquet de 12 mesures que busquen garantir l’accés a una llar digna i promoure el lloguer social, al mateix temps que frenar l’especulació immobiliària.

La vicesecretària general, Maria Jiménez, assenyala que “la problemàtica de l’habitatge és inajornable per la manca d’oferta i l’escalada en els preus” i requereix una resposta “contundent” per a garantir el dret constitucional a un habitatge digne.

“Amb aquest pla, el Govern situa l’habitatge com el cinqué pilar de l’Estat del benestar i no com un negoci per a uns pocs”. “Tenim un executiu que aposta per més habitatges, millor regulació i majors ajudes perquè, especialment, els joves puguen emancipar-se i construir els seus propis projectes de vida”, subratlla.

Les claus del pla

El nou pla articula accions com la creació d’una nova empresa pública d’habitatge que tindrà prioritat en la compra d’habitatges i sòl urbanitzable, promou la transferència de 30.000 actius de la Sareb a l’Estat per a ampliar el parc immobiliari, un programa de rehabilitació d’habitatges buits i la creació d’un PERTE destinat a innovar en els processos de construcció per a edificar de manera més ràpida i econòmica. “Aquesta última mesura beneficiarà, en concret, les zones afectades per la DANA”.

A més a més, al llarg de l’any s’aprovarà una reforma fiscal per a regular els pisos turístics i limitar la compra d’habitatges per part de ciutadans estrangers extracomunitaris que no residisquen a Espanya per a frenar l’especulació.

"Compromís amb l'habitatge"

“Davant el model especulatiu del PP, que va deixar a prop de 600.000 famílies desnonades durant la crisi financera i va reduir la construcció d’habitatges protegits de 115.000 a menys de 5.000 a l’any, el Govern socialista demostra el seu compromís amb l’habitatge posant solucions als problemes”, afirma la diputada d’Orpesa, qui assenyala que, fins ara, els barons del PP, entre ells Mazón, s’han posicionat al costat dels qui busquen enriquir-se “vetant qualsevol mesura que supose el límit dels preus del lloguer o la construcció d’habitatges protegits”.

“Estic segura que el pla del Govern marcarà un abans i un després en la política d’habitatge, posant tots els recursos de l’Estat per a augmentar el parc d’habitatge i protegir els interessos i drets de la majoria social del nostre país davant la set especuladora d’uns pocs”.