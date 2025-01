Abervian, empresa emergent situada a Espaitec, tanca 2024 amb un creixement del 48% i nous projectes d'R+D+i

Abervian, empresa instal·lada a Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I, ha tancat 2024 consolidant-se com a referent en el desenvolupament tecnològic gràcies a un creixement del 48% en l'últim exercici. Així doncs, l'enginyeria de producte castellonenca, fundada per David Oliver i Javier Barahona, està especialitzada en mobilitat elèctrica, emmagatzematge i gestió d'energia.

Sectors

En 2024, Abervian va iniciar la seua activitat en els sectors aeronàutic i aeroespacial, aconseguint els primers contractes privats i consorcis que traslladen el seu coneixement a aquestes àrees. A més, ha enfortit la seua presència en l'àmbit naval i portuari, i ha incrementat projectes relacionats després d'anys d'experiència en aquests sectors. Aquestes noves iniciatives se sumen a la seua activitat consolidada en automoció, mobilitat elèctrica lleugera, bateries estacionàries i de segona vida, recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes intel·ligents de gestió d'energia.

Projectes

La firma abasta projectes com el desenvolupament d'un avió d'enlairament vertical i el seu nou sistema de bateries, una embarcació amb propulsió per hidrogen i bateries, sistemes de gestió intel·ligent d'energia EMS per a hibridació de fotovoltaica i bateries o electròniques de control per a sistemes de propulsió de satèl·lits, entre altres. A més, també dissenya sistemes d'emmagatzematge basats en bateries de segona vida per a aplicacions a tota mena d'escala, sistemes de recuperació d'energia per caiguda d'aigua, solucions de recàrrega portàtil o solucions d'intercanvi de bateries per a mobilitat lleugera.

Serveis

Abervian presta serveis a una àmplia varietat de clients, incloent-hi empreses emergents i organitzacions consolidades que desenvolupen nous productes o divisions de negoci. La companyia compta amb un equip d'enginyeria multidisciplinària que aborda projectes des de la fase d'especificacions fins a la creació de prototips funcionals en terminis ajustats per a, posteriorment, implementar noves funcionalitats i en el procés d'industrialització del producte.

Així mateix, la start-up col·labora estretament amb els equips de desenvolupament dels seus clients, assumint responsabilitats específiques o aportant experiència en àrees concretes segons les necessitats de cada projecte. Aquesta capacitat d'adaptació permet integrar de manera eficient els seus serveis en diferents entorns i sectors industrials.

Lideratge R+D+i

Abervian ha sigut clau en importants projectes finançats, gestionant un pressupost total d'1,5 milions d'euros en col·laboració amb consorcis nacionals i internacionals. Entre aquests, destaquen projectes com ChargeBoost(sistema de gestió energètica per a punts de recàrrega ultraràpida de vehicles elèctrics), GEMELOTEC (bessons digitals per a bateries en vaixells) i ELECTRA (eVTOL elèctric amb un avançat sistema de gestió de bateries -BMS- adaptat a normatives aeronàutiques).

A més, també cal assenyalar altres iniciatives com BOH2SEA (disseny d'una embarcació propulsada per hidrogen i bateries), EV4MODULAR-SHIP i MODULAR-SHIP (prototip de vaixell auxiliar portuari elèctric i sostenible per a recollida de residus MARPOL), i Click&Charge (sistema de recàrrega portàtil per a vehicles elèctrics integrat en un AGV amb mobilitat automàtica).