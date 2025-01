Tres de cada cuatro consultas en los centros de salud es presencial

Tres de cada cuatro consultas que se realizan en la Atención Primaria de la provincia de Castellón son presenciales. Son algo más de tres millones las consultas que se realizan in situ cada año en los centros de salud castellonenses.

Desde el sindicato médico CESM CV, Alejandro Calvente señala que «en la relación médico paciente es vital el contacto directo. La atención telefónica tiene que ser un apoyo, pero la visita física es fundamental». En la misma línea Encarna Barragán, de CCOO, indica que la presencia del paciente sigue siendo necesaria, máxime cuando se precisa una exploración; el teléfono puede servir, por ejemplo, para consultar en caso de una analítica o pruebas», relata.

¿Por qué se pide cita telefónica?

Entre los motivos por los cuales un usuario puede optar por la cita telefónica, Calvente citó la comodidad de evitar desplazarse a un centro de salud o hospital, no tener que hacer colas y conseguir la opinión o consejo por parte de un médico. No obstante, matiza este profesional, «no se puede usar para todo porque en muchísimas ocasiones la medicina requiere una presencia o un contacto: «Los facultativos en general prefieren la presencial, porque por teléfono no pueden explorar a una persona y este no tiene por qué tener conocimientos médicos para decir qué le pasa exactamente y ello puede dar lugar a errores». De hecho, muchas veces una consulta telefónica acaba derivando en una presencial.

Calvente apunta que la atención telemática podría estar justificada en entornos de mucha dificultad para que acceda un médico pero en un escenario habitual urbano la presencial es más fiable y efectiva.

Reducir la burocracia

No obstante, Calvente matiza: «Es verdad que hay trámites administrativos o cuestiones como consultar los resultados de una prueba que se pueden resolver vía telefónica o no precisan si quiera de un médico» . De hecho, los facultativos han defendido reiteradamente reducir la carga burocrática.

«Yo personalmente suelo pedirla para saber el resultado de un análisis o si tengo alguna duda por ejemplo con ponerme una vacuna, además, suele ser más rápido que te den cita telefónica, aunque no siempre», señala una usuaria.

Hasta 15 días para una cita presencial

Los centros de salud están dando cita en una horquilla que oscila entre 10 a 15 días, aunque en función del centro o doctor, puede ser inferior, de 4 ó 5, explicó Encarna Barragán, de CCOO. Desde CSIF indicaron que en Urgencias existe saturación desde hace semanas no solo por patologías respiratorias, sino que también han aumentado otras como virus gastrointestinales o febriles o traumas. Desde el General explican que las atenciones siguen la media anual aunque un tercio son por infecciones respiratorias agudas.

Los datos

Según la última memoria de gestión publicada este mes por Sanitat, los centros de salud de Castelllón atendieron 4,4 91 millones de visitas anuales, un ligero retroceso respecto al año anterior, en que fueron 4,696 millones.

Las atenciones telefónicas disminuyeron (de 1.185.753 pasaron a 917.159) y aumentaron las presenciales (de 3.371.833 a 3.436.609) mientras que las domiciliarias también fueron ligeramente en retroceso, (de 138.949 a 138.132).

En relación con la ratio de profesionales por número de tarjetas sanitarias, Vinaròs es de los departamentos con menor ratio (1.119) mientras que Castellón tiene 1.329 y La Plana 1.233. El que tiene mayor ratio de la Comunitat es Elx Crevillent, que se sitúa en 1.681 y Manises con 1.551 y el que tiene menor ratio es Requena con 984.

