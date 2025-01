De transportista a 'influencer' de cocina: La transformación de Sergio Gallén en Benicàssim

Cuando le preguntamos a Sergio Gallén por el porqué de su afición por la cocina lo tiene claro: “Porque me gusta comer bien, por eso me gusta tanto cocinar. A mi padre se le daban bien los arroces y a mi madre también le ha gustado cocinar, pero en casa los últimos años siempre he cocinado yo”. Con perfil en Instagram, donde pasa los 80.000 seguidores, Tiktok, Youtube y Facebook, la trayectoria vital de @ _comeydisfruta_, como se le conoce en redes, ha dado un giro de 180º: “Era transportista. Tengo un camión desde hace 15 años y siempre me ha gustado ese trabajo porque tienes mucha libertad. De hecho sigo teniendo el camión y aún trabajo los lunes, pero para el resto de días he contratado un chófer y me dedico a la cocina, que es lo que me apasiona”.

De 43 años y de Benicàssim, Sergio comenzó en 2021 a publicar sus recetas en redes sociales. Su “especialidad” son los arroces, pero le ‘pega’ a casi todos los palos. Su cercanía, claridad y sentido del humor ha ‘enganchado’ a una comunidad de cocineros que siguen sus pasos en los fogones: “Lo hago todo yo y me lo curro todo lo que puedo. Desde iluminación, grabación, edición y lógicamente cocina. Al principio me costó llegar a los 10.000 seguidores, pero cuando alcancé esa cifra todo ha ido muy rápido”. Tanto es así que grandes marcas se han interesado por su contenido: “He trabajado con La Fallera, Pescanova o Casa Tarradellas”.

Admite el ‘influencer’ que con su repercusión “ya se puede vivir de las redes sociales”, pero no esconde que su sueño está también “en abrir un restaurante. Ahora que mis hijos son pequeños son la prioridad y la hostelería te absorbe, pero a largo plazo me encantaría abrir un restaurante en Benicàssim pequeño y de calidad”.

Sergio, que también prepara comida para eventos, señala cuáles son sus recetas preferidas o las que más repercusión han tenido: “La paella de Castellón es la que más he preparado y reacciones tiene. La hago con pimiento, costilla y llena de alcachofa, que para mí es el ingrediente estrella de cualquier arroz y la mejor verdura que puede existir. Después el año pasado me llevé un premio en Valencia al mejor arroz de autor con uno de secreto ibérico, setas, higo y foie caramelizado que ha triunfado mucho también”.

Fuera de los arroces, si tuviera que elegir dos platos serían “una sepia con alcachofas y sepia caramelizada y un pulpo a la plancha con patata y cebolla caramelizada”. Para chuparse los dedos.