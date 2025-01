Castellón cambia 500 nombres y apellidos al ‘valencià’: anécdotas y rankings

El legado de la cultura y la identidad valenciana conservan un gran canal de expresión en la toponimia de los municipios pero también en la antroponimia de nombres y apellidos elegidos por los padres para transmitir, a través de las familias de Castellón, unas señas de identidad.

Esta semana se ha hecho oficial, tras meses de trámites y polémica, el cambio de Castelló a la doble denominación Castelló de la Plana/Castellón de la Plana. En los últimos 24 años, desde 2000 a 2023, el Registro de Entidades Locales (REL) del Ministerio de Política Territorial recoge cambios en el nombre oficial de 96 municipios de la Comunitat, de ellos, 25 de Castellón: ya sea para tener un topónimo valenciano en exclusiva o doble designación, anteponiendo la lengua propia.

Pol, recién nacido esta semana en el hospital la Plana de Vila-real. / Mediterráneo

Estas solicitudes pasan por el dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institución en cuya web se recoge cómo hacer el trámite, mucho más sencillo, de cambio de nombre a su versión ortográfica en valenciano, o para el apellido. Y un vocabulario de nombres en valenciano, de inspiración para futuros padres.

Aquí se recoge el enlace al FORMULARIO web para valencianizar nombres y apellidos.

Lámpara con un nombre de niña en valenciano, Laia. / Mediterráneo

Pasos sencillos para la tramitación

La técnica de l’AVL, Maite Mollà, explica como ha evolucionado todo: «En el año 2003 en la AVL no había tanta demanda y la gente no sabía dónde pedir el certificado. A partir del 2010 se cuelga un formulario en la web y todo es más sencillo, solo tienes que poner tus datos y lo recibes por e-mail. Aunque algunas personas sí piden que les proporciones un documento para así llevarlo al juzgado y estar más seguros. Así como para el nombre no es obligatorio el informe; para el apellido, sí es preceptivo. Se pueden consultar todos los detalles en la web».

«El siguiente paso es acudir al Registro Civil o juzgado de paz y manifestar la voluntad del cambio. Luego para cambiar la documentación tienes que pedir una copia literal para la Policía Nacional», anotan.

Castellón, 2ª provincia con más cuota de solicitudes

Tienda de puericultura con productos personalizados. / KMY ROS

En toda la Comunitat en el 2003 solo había 23 solicitudes de valencianización de nombre o apellidos; en el 2011 se disparó y se elevaron a 184; y en el 2024, a una media de unas 200 al año. La proporción rondará en un 60% de nombres y un 40% de apellidos, tal y como detallan desde l’AVL.El punto de inflexión, 2011, cuando aumentan considerablemente las solicitudes, coincide con la puesta en marcha del formulario Valencianitza el teu nom, que facilita considerablemente la gestión a partir de ese momento. En los últimos 25 años l’AVL ha elaborado 2.702 informes para revalencianizar nombres y apellidos para ciudadanos de toda la Comunitat: un 19% de solicitudes son de Castellón provincia (unas 513, una de cada cinco); el 63%, de la de Valencia; un 16%, de Alicante; y un 2%, de fuera.

Chupete de bebé, con el nombre de Arnau, realizado por encargo en un comercio de Castelló. / KMY ROS

«Se ha de tener en cuenta que hace ya muchos años que los padres pueden inscribir con normalidad el nombre de sus hijos en valenciano (desde 1977); y a partir del año 2007 ya estaba prevista legalmente la inclusión de hipocorísticos en la partida de nacimiento, por eso lo normal sería que la demanda bajara. Pero en cambio ha subido por muchas personas que adaptan su apellido a l ortografía valenciana y en esta casuística no es suficiente manifestar la voluntad en el Registro, sino que es necesario el informe de la AVL», manifiestan. Todo viene regulado por los artículos 50 y 53 de la ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio. El perfil del solicitante es heterogéneo: igual recurre una persona joven que quiere cambiar de Vanesa a Vanessa; o mayores de 60 años. Para los bebés ya no hay problema, ahora es directo y frecuente.

Xotxim, nuevo nombre

Como anécdotas, una persona consultó sobre el nombre de Xotxim(Joaquín), usual como topónimo de fiestas de un barrio de Nules o una calle de la Vilavella; así como el Mas de Sant Xotxim (Confrides) o la Xotxima (Culla). «Quería saber por qué no aparecía Xotxim en el vocabulario de nombres cuando era muy castellonense. Le respondimos que aunque no estuviera se podría poner a un niño, y que en la próxima edición de la guía se incorporaría», explicó la técnica del área de l’AVL.

También han adaptado nombres a extranjeros. Como un árabe llegado desde Egipto cuyo nombre era Moussa y quería valencianizarlo por Mussa. O un ucraniano, Yevheniy, para el que se emitió un informe de su nombre en valenciano: Eugeni; un indio, de Malaka a Malaca; una italiana de Ylenia a Ilènia; o un búlgaro de Jair a Jaïr. Y también un vasco, de Iñaki a Inyaki.

Los conectores "de" e "i"

Otra gestión que llega a la AVL es la petición de conectores: «de preposición (para añadir de cuando hay un nombre y apellido que se puede confundir con un nombre: ej. Pere de Jordi en lugar de Pere Jordi) y conjunciones (se pide añadir la i entre apellidos).

En Castellón, los nombres que más se valencianizan son: Anna, Àlex, Carles, Josep (amb totes les variants, Josep Vicent, Miquel, Antoni), Nelo, Susanna, Vicent i Ximo. También Roser, Núria, Noèlia, Albert o Clàudia.

Y como adaptación de apellidos, entre otros, de Agud a Agut, o de Añó a Anyó (ver listado).

El ranking histórico

Pau, uno de los nombres de niño en valenciano más utilizados en Castellón. / KMY ROS

La Estadística de Nombres y Apellidos del INE del 2023, en Castellón, tiene pocos nombres en valenciano en el ranking de recién nacidos: para niño, en el top 10 se cuelan dos: el 5º es Marc y el 7º Pau. Y para niña, sin especificar: 1º Sofía/Sofia, 4º Emma (invariable), 6º Julia/Júlia o 9º María/Maria. En aquellos nombres de persona con mayor frecuencia, de 6,8 por cada 1.000 habitantes, consta Marc (2.023 castellonenses se llaman así), ene l puesto 31º del ranking provincial. De chica, ninguno, salvo la doble variante María/Maria.

¿Y para la inteligencia artificial, cuáles son las mejores elecciones?

Históricamente, en la provincia de Castellon, antes de 1930 y durante esa década, los nombres de bebés líderes eran José y Carmen. En los años 40 y 50, Vicente y Mari Carmen; años 60, Manuel y Mari Carmen; 70, David y Mari Carmen; 80 y 90, David y María; 2000, Alejandro y María; 2010, Marc -por fin, un nombre valenciano- (y más abajo, Pau) y Lucía (solo Laia, en valenciano, más abajo). En 2020-2022, Marc y Lucía, pero ya salen más en cabeza: Pau, Aleix, Adam, Laia o Aina.

Testimonios personales en Castellón

El meu nom al DNI era Francisco de Asís. Tinc 51 anys i quan vaig fer el canvi, a Castelló, tindria vora 27 anys. Havia estat vivint a l’estranger i al tornar m’ho vaig plantejar. Al fil d’una herència cultural i històrica em sentia més identificat en Francesc. Si eres Juan, per a canviar-te a Joan el procediment era més simple. Però jo volia llevar d’Asís i no vam voler: tenia que traduïrse tot, a Francesc d’Asís. Així, vaig tindre que fer el tràmit amb més papers i el procediment de canvi de nom i van vindre dos germanes a declarar que tota la vida m’havien dit Francesc. Ara, a banda, en molts llocs també en diuen Paco. I els més amics, com hi ha altre Paco a la colla, em diuen pel cognom, Lucas. Tres noms tinc!". De Pablo, a Pau: "Visc i treballe a Castelló des de fa més de 20 anys, encara que soc originari de Sagunt. M’hi vaig fer el canvi del meu nom al valencià quan tenia 24 anys, més o menys. Tot el mon em deia Pau i no Pablo, i al final vaig dir que el nom del DNI no em representava per a res. És algo que volia haver fet fa anys però tenia perea. Va ser una decisió meua; i en família i amics cap problema. És un⁠procés molt senzill, presentar un escrit al jutjat. Vaig aportar una factura i el carné de L’UJI".

Pau. / Mediterráneo

Maria Merced, un ‘mix’: "Per a diferenciar-me de ma mare (María Mercedes), mon pare va idear un nom híbrid valencià-castellà, Maria Merced -hi han 450 a Espanya i només 6 a Castelló- (ni Mercé ni María Mercedes). A nivell oficial m’ha donat problemes: pensen que s’ha tallat i escriuen Maria Mercedes. Vaig haver de demanar rectificar el títol universitari; el primer DNI i el llibre de naixement del meu fill. En el dia a dia, molts em diuen Merche; i en xarxes, soc Merxe".

Merxe o Maria Merced. / Mediterráneo

De Pablo, a Pau: "Abans era Pablo i ara soc Pau. Visc a Vila-real i en 16 ó 18 anys vaig decidir traduïr-lo per qüestió de sentiment i lingüística. Pablo no me feia referència quan passaven llista a l’escola o me pegaven la bronca -ironitza-. Com jo era menudet tot el mon me deia Pauet, amunt i avall. Al meu entorn hi havia varios Pablos. La reacció en general bé, però a algú encara li costa. Al jutjat l’actitud inicial no va ser bona, però ho van tramitar i tot bé. És un dret".

Pau. / Mediterráneo

