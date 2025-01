El mundo en 10.000 frascos: El mayor coleccionista de arena es de Castellón

Profesor de Biología en varios institutos de Castellón, Pepe Gomis se aficionó a coleccionar arenas del mundo hace unos 16 años. Lo que en un principio era una afición se ha convertido en una auténtica pasión, siendo a día de hoy el número a nivel nacional en cantidad de frascos almacenados, estando además en el ‘top’ internacional: “Creo que en Francia y Estados Unidos alguno me gana, pero en España sí sé que es la colección más grande en número de ejemplares, porque el segundo tiene unos 7.000 y yo paso los 10.400”.

Cuando se le pregunta por el motivo de este curioso interés recuerda “unas jornadas culturales que se organizaron en el Instituto Ribalta, donde daba clase. Hicimos una exposición de 12 arenas y la gente quedó fascinada al ver las diferencias”. Admite que en la actualidad acceder a arenas exóticas “es más sencillo gracias al intercambio con otros aficionados en Internet”, pero para conseguir una colección como la suya ha tenido que superar un buen número de obstáculos: “Tengo de 195 países y aún me queda alguno africano. De Europa por ejemplo menos de Kosovo o el Vaticano tengo de todos los países”.

La colección de Pepe Gomis es principalmente de playas, pues más de 9.000 provienen de ahí, aunque también posee una nutrida selección de arenas de diferentes desiertos y de otros parajes como por ejemplo el monte de los Olivos de Jerusalén. Las muestras poseen un innegable atractivo a varios niveles, incluido el científico. Tanto es así, que el Grupo de Espeleología GEODA de Castellón se ha interesado por ella y el profesor de Biología se la donará a su muerte: “Ahora mismo la tengo en las paredes de mi casa, pero hay más de 3.000 en cajas porque ya no me caben. La suerte es que a mi mujer, Fina, le gustan tanto como a mí, porque si no sería imposible”.

La mujer de Pepe Gomis, Fina, también es un apasionada de esta colección. / ÁNGEL SÁNCHEZ

La labor de Pepe Gomis va mucho más allá de conseguir y almacenar estas preciadas muestras, pues también se encarga de catalogarlas y estudiarlas. “A simple vista muchas ya son completamente diferentes por sus colores o formas, pero verlas con un microscopio es fascinante. Algunas parecen bolitas de cristal, otras son trocitos de concha…”, reconoce este apasionado de las arenas del mundo.

Cuando se le pregunta por su muestra preferida, el coleccionista las siguientes: “Tengo una que es impresionante porque la arena es estrellada. Proviene de Japón. Otra que llama mucho la atención es una arena que es completamente verde originaria del archipiélago de Hawái. La playa se llama Papakolea y si tiene ese color tan característico es por el resultado de milenios de actividad volcánica, sobre todo del volcán Kilauea, en constante erupción desde 1983”.

Pepe destaca que a día de hoy no tiene “ninguna asignatura pendiente” en materia de arenas, pues recibió hace unos pocos años algunas que le faltaban de puntos tan lejanos y poco ortodoxos como Groenlandia o Antártida. Cuenta también con cinco frascos de la Isa de Pascua, así como de Galápagos.

Pepe ha catalogado más de 10.000 muestras y localizado en el Google Maps. / ÁNGEL SÁNCHEZ

Y de donde no podía faltar, por supuesto es de toda la provincia de Castellón: “Tengo de todo el mundo, pero sobre todo de España, donde tengo más de 3.000 muestras. Allá donde voy, cojo”. Cuando se le pregunta por las peculiaridades de la arena autóctona contesta lo siguiente: “Es la típica del Mediterráneo, con cuarzo, sílice o mica. Son todas similares, igual que en otras partes predomina el granito o en el Caribe la arena es blanca por la concha o coral”.