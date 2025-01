Compromís reclama a la Diputació fomentar la rehabilitació d'habitatges buits a Castelló

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló reclama al govern del Partit Popular de la institució provincial que estudie solucions per promoure la rehabilitació d'habitatges en els municipis de la província, prenent com a exemple el model implementat a Betxí.

“Aquesta iniciativa es torna imprescindible enfront de la preocupant situació d'abandó residencial que afecta el nostre territori”, explica el portaveu, David Guardiola. Com defensen, segons dades recents de l'INE i el Ministeri de Transport, més de 23.000 habitatges a Castelló romanen buides des de l'esclat del boom immobiliari. A més, fins a sis municipis de la província, com Benassal (34,9%), Càlig (34,2%) o Xèrica (32,2%), tenen més del 30% dels seus habitatges deshabitats, com va publicar aquest diari, "molts d'ells antics i en condicions de ser rehabilitats".

"Clau per a revitalitzar els pobles"

“Enfront de l'abandó i l'especulació, la rehabilitació es presenta com una eina clau per a revitalitzar els nostres pobles, fixar població i oferir solucions residencials”, ha declarat el portavue, afegint que "Betxí, amb un govern de Compromís, ha demostrat que és possible generar oportunitats amb polítiques clares i eficaces, apostant per la rehabilitació per a fomentar el lloguer en el nucli antic”, ha assenyalat Guardiola.

El model de la localitat de la Plana ha permés recuperar habitatges en desús, fomentant la inversió pública i privada, a més de reactivar el teixit social i econòmic del municipi. No obstant això, en la resta de la província encara queda molt per fer. De fet, el Banc d'Espanya estima que a Castelló seria necessari construir 13.000 nous habitatges per a pal·liar la falta d'oferta, “una xifra que contrasta amb l'elevat volum d'immobles desocupats”, sentència el portaveu.