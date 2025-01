El PSPV de la Diputació de Castelló acusa Barrachina de "plegar-se a l'ideari ultra de Vox" en polítiques d'igualtat

El PSPV de la Diputació de Castelló ha acusat el PP de Marta Barrachina de "plegar-se a l'ideari ultra de Vox" i lamenta que “estiga aplicant des del Palau de les Aules les mateixes polítiques masclistes que Vox” en retallar en 300.000 euros el pressupost dedicat a igualtat.

La diputada Merche Galí atribueix aquest gir “cap als extrems” a la "radicalització" del PP, “qui des de fa més d’un any assumeix cada dia més l’ideari ultra per a rascar quatre vots al seu principal competidor”. Galí critica que, a la Diputació, “no existeix cap compromís amb la igualtat” i que les retallades pressupostàries, al final, “s'acarnissen amb programes per combatre i frenar la violència de gènere”.

“No és temps de retallades, és temps d'actuar, d'invertir en igualtat, en educació i en sensibilització, més encara quan les xifres de víctimes no paren d'augmentar i els socis del PP difonen la seua agenda negacionista entre les persones joves”, ha afegit. En contraposició, la diputada fa valdre el compromís del Govern de Pedro Sánchez amb la igualtat i la fi de les violències masclistes a través de la transferència de tres milions d’euros als ajuntaments de Castelló per a polítiques a favor de la igualtat entre dones i homes.

Imposicions al Consell de la Dona

Galí recorda a més que el nou Consell de la Dona "naix sense legitimitat en regir-se sota un reglament que atorga a la presidenta tota la potestat per a nomenar les vocalies a títol personal". “Exigim un òrgan participatiu plural, sense ingerències de l'equip de govern”, afirma.

La diputada d'Almassora reclama al PP de Barrachina “alçada de mires” en la lluita contra la violència de gènere. “El pacte de la servilleta de Mazón amb un maltractador condemnat només va ser l'inici. Posem-li punt final als extremismes i negacionismes que, recordem, maten. Cada euro retallat, diputats i diputades del PP, és una oportunitat perduda per salvar a vides i construir una societat més justa i igualitària”, finalitza.