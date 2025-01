Marta Barrachina analitza al costat de adComunica l'important paper de la comunicació en la societat

L'important paper de la comunicació en la societat ha estat el centre de la reunió de la presidenta de la Diputació Provincial de Castelló, Marta Barrachina, amb adComunica

La presidenta de la institució provincial ha mantingut en la vesprada d'este dimarts un reunió amb una delegació de la nova junta directiva l'Associació per al Desenvolupament de la Comunicació per a conéixer les principals línies d'actuació i de col·laboració amb l'entitat per a 2025.

Conveni per als Premis AdComunica

A la trobada han assistit el president de adComunica, Adrián Beltrán, el coordinador, Ximo Górriz, i els membres de la Junta Directiva Sandra Sandalinas i Alejandro Cabrera. Durant la reunió s'han tractat, entre altres temes, projectes de comunicació a l'interior així com el conveni que manté la Diputació de Castelló amb l'entitat, per un import de 2.000 euros, destinat als Premis adComunica 2025.

La presidenta de la Diputació ha mostrat el seu interés per l'important paper que realitzen els comunicadors i, en concret l'Associació per al Desenvolupament de la Comunicació, una entitat sense ànim de lucre promoguda per professors universitaris, directors de comunicació d'empreses privades i directius de mitjans de comunicació, que es dedica al foment i al desenvolupament de la comunicació en tots els seus vessants. Una entitat oberta a particulars, empreses i institucions que compartixen l'objectiu d'aportar valor a la societat a través del desenvolupament d'activitats que fomenten noves tendències i processos d'innovació en comunicació.