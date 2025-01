"Pediría que nos contraten. En hostelería hay que tener un buen equipo y la práctica hace maestros"

"Pediría a los empresarios que por favor nos contraten. Sabemos hacer muchas cosas. En hostelería hay que tener un buen equipo y los alumnos lo hemos sido. Y la práctica hace maestros". Así se expresa Diana Albiol Guzmán, una de las jóvenes que este martes ha recogido el diploma de los cursos de formación en el sector turístico para alumnado con discapacidad intelectual que se han entregado en el Centro de Desarrollo Turístico del Grau, en una iniciativa en la que han colaborado Turisme Comunitat y la Fundación Síndrome de Down de Castellón.

Esta joven declara que "con este curso he aprendido a confiar más en mí misma y ver que es posible. Además de expandir mis conocimientos". Y es que, confiesa, al principio no lo tenía muy claro, porque tenía que "pelar patatas, cortar verduras... nunca lo había hecho". Ha destacado que los alumnos "hemos sido un equipo" y ha destacado la parte práctica de la formación. "Estás todos los días en la cocina, aprendes mucho", subraya.

Relación con la clientela

Diana ha hecho dos cursos, uno de camarera y otro de cocina, y ha hecho prácticas en el Bar Restaurante Chiva. "Ayudaba a las cocineras a hacer el menú del día, a servir platos...", rememora. "Me gustaría trabajar de camarera, me gusta la relación con los clientes.Espero que tengamos muchas oportunidades laborales, porque es un curso de mucha práctica y en la práctica está todo", manifiesta.

Por su parte, Fernanda Sorichetti, señala: "He hecho un curso de atención en sala. He hecho prácticas en Casa Cano. Me gustaba el trabajo, estuve muy bien con la gente muy bien, me querían bastante, me escuchaban, preparar las mesas, atender a la gente, cafes... Me gustaría trabajar en esta profesión en un futuro como camarera de salón, estoy buscando trabajo de esto".

Poner empeño en los pequeños detalles

Mientras, Alvaro Roda Burguete, ha destacado la importancia de las prácticas, ya que "nos han ayudado a mejorar nuestras habilidades" y ha destacado la importancia de "poner empeño en los pequeños detalles". No solo eso. "También han servido para demostrar que podemos manejarnos en sala de un restaurante o en su cocina, que sabemos trabajar en equipo y seguir los pasos para elaborar un plato o preparar los alimentos antes de ponerlos a cocinar. Hemos disfrutado de nuestras prácticas con buenos compañeros que nos dejaron servir comidas y hacer diferentes platos, ensaladas, arroces e incluso postres. Pero lo que más nos ha gustado ha sido tener la oportunidad de formar parte de un equipo de trabajo, de conocer la realidad de nuestro mundo de hostelería, gracias al CDT por darnos esta oportunidad".

Diplomas

En el acto se han entregado los diplomas de los cursos de Atención en Sala y Operaciones básicas de Catering, Restauración y Bar. Unos diplomas que son más que un papel, pues son reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso del alumnado, ya que habilitan para trabajar como camareros, ayudantes de cocina o auxiliares de sala, perfiles esenciales para el funcionamiento de una empresa hostelera. Unos cursos que han sido diseñados con un enfoque inclusivo basado en la metodología de empleo con apoyo. Los alumnos han recibido una formación teórica en el Centro de Turismo del Grau y han realizado prácticas en empresas colaboradoras donde los alumnos han podido aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar habilidades y familiarizarse con el entorno real.

Embajadores del espíritu acogedor de la Comunitat

El director general de Turismo, Israel Martínez, ha valorado el espíritu de superación, las ganas de trabajar y de hacerlo bien". Ha destacado que el turismo en la Comunitat cada vez va a mejor y es una gran salida del mercado laboral. Y que hay que apostar por el turismo y por trabajar en este sector, recordando el valor añadido que supone la experiencia gastronómica, que es algo mucho más que un plato. "Cuando trabajáis de la manera concienzuda en que lo hacéis, con cariño, pasión y ganas de hacer bien las cosas, os convertir en embajadores de nuestra actitud mediterránea de la Comunitat Valenciana", ha señalado.

Una oportunidad

Por su parte, Laura Ávila ha apuntado que "he hecho el curso de cocina y el de restaurante, hice prácticas en el García y el Chiva. Me ha gustado todo, ponía mesas, copas, servía bebidas. Me gusta la relación con el cliente. Me gustaría dedicarme a esto profesionalmente, pienso que deberían darnos la oportunidad de trabajar".

A su vez, José Agustín, uno de los alumnos graduados, compartió su experiencia: “En el curso de Atención en Sala aprendí cómo atender a los clientes y luego lo puse en práctica durante mis semanas en el restaurante Hermanos Zafón”.