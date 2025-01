El PSPV acusa el PP de "vendre ruïna" sobre les dades d'ocupació a Castelló

El secretari general del PSPV de Castelló, Samuel Falomir, ha valorat aquest dimecres les dades d’ocupació de l’EPA al tancament de 2024, que situen la província amb 227.700 persones ocupades, “la millor xifra dels últims 17 anys, des que va esclatar la crisi immobiliària”. Segons ha destacat, només en l’últim any s’han generat més de 30.000 llocs de treball, la qual cosa reflecteix que les polítiques econòmiques impulsades pel Govern d’Espanya “van pel bon camí”.

Falomir ha recordat que Castelló va arribar a tindre més d’un 25% d’atur fa una dècada en gran mesura “per la barra lliure i l’especulació urbanística que va encoratjar el PP i pel nul suport a la ceràmica, a la qual va abandonar sense ajudes i va propiciar acomiadaments col·lectius amb una reforma laboral nociva per als treballadors”. En aquest sentit, ha assenyalat que, encara que sempre hi ha marge de millora, les dades demostren que “el Govern del PSOE ens porta pel bon camí: hui hi ha menys de la meitat de l’atur que van deixar Camps, Fabra i Rajoy, i la tendència és positiva amb un sector serveis i una indústria en creixement i amb els drets laborals blindats”.

A més a més, el líder socialista ha lamentat que en aquest avanç en la creació d’ocupació, el Govern d’Espanya continue sense comptar amb l’aportació de la Generalitat. “Carlos Mazón no agafa el pas ni amb un tambor”. “Està més pendent de salvar la seua vida política que de dedicar-se al que de veritat importa, com impulsar polítiques actives d’ocupació”, ha denunciat.

Espanya, líder en creixement a Europa

Falomir ha ressaltat el treball de l’Executiu de Pedro Sánchez per a fer possible que Espanya passara de ser “l’ànec lleig d’Europa” a liderar el creixement econòmic i d’ocupació al continent. “A l’oposició li rebenten les dades, per això són incapaços de reconéixer-los i es limiten a llançar missatges de catastrofisme”.

“Una vegada més, les xifres oficials desmenteixen els auguris de la dreta. Mentre el PP només ven ruïna per atacar el Govern de la manera que siga, la realitat és que Espanya i Castelló avancen amb el PSOE”, ha sentenciat. “I continuarem defensant polítiques que impulsen l’ocupació estable i de qualitat fins a aconseguir la meta de la plena ocupació”.